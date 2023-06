Akliouche, poteaux maudits: découvrez les notes des joueurs de l'AS Monaco

Nübel (4) : masqué par une forêt de joueurs, il sort deux arrêts coup sur coup face à Costa et Birmancevic avant d’être vigilant pour détourner d’une manchette le tir contré par Fofana. S’il n’est pas le seul fautif, il doit faire mieux sur la frappe de Chaïbi qui amène le premier but toulousain, avant d’être battu une nouvelle fois par Healey dans le temps additionnel.

Aguilar (5) : il a été très assez discret sur son côté droit, où il n’a une nouvelle fois pas brillé par la qualité de ses centres. Parfait dans l’attitude, il a eu le mérite de ne pas sortir de son match malgré une petite dispute avec Camara et de ne jamais arrêter de soutenir les copains.

Disasi (5) : pour ce qui a sans doute été son dernier match sous les couleurs de l’ASM, le vice-capitaine avait plutôt bien fait le travail, avant de se faire très peur sur un ballon perdu en plein cœur de la surface. Conspué par les supporters, il a semblé accuser le coup, lui qui a très souvent été irréprochable en rouge et blanc.

Maripan (6) : il a été d’une grande sérénité dans quasiment chacune de ses interventions. Face à Birmancevic d’abord (24’) ou par la suite pour annihiler une dangereuse situation de un contre deux avant la mi-temps. Surpris que Nübel lui repousse le ballon dans les pieds, il est impuissant sur l’ouverture du score.

Henrique (5) : il a fait son match, ni plus ni moins, et a davantage souffert à l’entrée d’Aboukhlal. Ses coups de patte sur coups de pied arrêtés ont perdu de leur magie. Les vacances vont lui faire du bien.

Vanderson (4) : à son actif, un centre parfaitement touché que ne fructifie pas Ben Yedder et un autre sur lequel Diop est un peu court. Trop insuffisant pour un joueur de son potentiel. Remplacé par AKLIOUCHE (77’), auteur de deux tirs sur le poteau en quelques minutes.

Camara (4) : il a mis du caractère et de la bonne volonté, a essayé de jouer vite vers l’avant mais il a affiché aussi beaucoup trop de limites dans l’utilisation du ballon.

Fofana (4) : hormis une ou deux bonnes récupérations, il n’y a pas grand-chose de bon à garder de sa première mi-temps. Son énième mauvais choix, une frappe largement au-dessus, n’est d’ailleurs pas passé auprès des supporters qui l’ont allègrement sifflé.

Minamino (3) : les mises à l’écart de Jakobs et Diatta, ainsi que la blessure de Golovin devaient lui ouvrir une voie royale mais le Japonais n’a encore une fois pas su saisir sa chance, lui qui a semblé toujours à contre-temps de ses coéquipiers. Remplacé par DIOP (52’), qui avait la balle de la qualification au bout du pied mais n’a pas cadré.

Ben Seghir (3) : sur la lignée de dernières prestations moins convaincantes, la jeune pépite monégasque a été transparente et a rapidement cédé sa place à EMBOLO (52’), qui a tout de suite ramené de la fluidité dans le jeu asémiste par sa qualité technique et a offert le but de l’égalisation à Ben Yedder. Sorti blessé, le Suisse a été remplacé par VOLLAND (89’).

Ben Yedder (5) : après une frappe trop croisée du gauche, il a réglé la mire mais s’est heurté à une parade exceptionnelle de Dupé. Derrière, il ne cadre pas sa volée alors qu’il semblait dans une position idéale. Son 19e but en L1 cette saison n’aura malheureusement servi à rien.

Coach (3) : son équipe n'a pas su profiter du faux-pas de Lille et s'est encore ratée dans un match important.