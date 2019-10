Aguilar marque des points, Augustin dans tous les bons coups... Les notes des joueurs de l'AS Monaco contre Marseille

LECOMTE (4): match sérieux… Jusqu’à ce CSC du pied qui a complètement relancé les Marseillais alors qu’il n’avait pas été bousculé plus que ça (77’). Terrible

AGUILAR (8): il jouait gros et a parfaitement saisi sa chance. Le danger est venu de son côté à chaque fois. Généreux, il a donné de bon ballon (décisif pour Augustin), et toujours proposé des solutions dans son couloir. Justement récompensé par son but.

JEMERSON (5): le Brésilien n’avait qu’à gérer les accélérations d’Aké, le meilleur marseillais. Il a eu du mal mais ça n’a pas eu de conséquence.

MARIPAN (6): solide, le Chilien a remplacé brillamment Glik. Il a même apporté un peu plus de justesse dans la relance n’hésitant pas à casser les lignes.

BADIASHILE (6): associé à Maripan, il n’a pas été mis en danger et a gagné beaucoup de duel. A toujours cherché à ressortir proprement. Convaincant.

BALLO-TOURE (4): moins en vue qu’Aguilar en grande réussite hier, Ballo-Touré a plutôt bien contenu Germain et Sarr qui ont peu combiné. Trop imprécis dans ses centres.

ADRIEN SILVA (6): plaque tournante le Portugais a réalisé un sans faute dans la distribution du jeu. S’il semble parfois ralentir le jeu c’est surtout pour mieux maîtriser le tempo du match. Ce mercredi soir, le résultat lui a donné raison. Remplacé par Gil Dias (78’)

FABREGAS: Au duel avec Sakaï, l’Espagnol a senti une pointe derrière la cuisse droite. Blessé, il est remplacé la minute suivante par Golovin (13’) qui a clairement apporté plus de vitesse (6).

HENRICHS (5): titularisé une seule fois cette saison, il a mis un temps fou à retrouver la forme après une blessure au pied. L’Allemand a fait le job au milieu sans être tonitruant. A plongé physiquement après la pause.

BALDE (6): volontaire, le Sénégalais a apporté de la vitesse comme depuis le début de saison quand il entrait en cours de match. Efficace aussi en point d’appui, il a permis à Augustin de prendre les espaces. Remplacé par Ben Yedder (78’)

AUGUSTIN (7): titulaire contre Nice pour la première et dernière fois de la saison, le joueur prêté par Leipzig avait été transparent. Le jour et la nuit avec ce soir où il n’a cessé de presser où proposer des solutions. Il était dans tous les bons coups et son enchaînement dans la surface pour ouvrir le score est un modèle du genre. Un vrai bon match.