Aguilar et Golovin titulaires, Maripan et Volland sur le banc... Découvrez le onze de départ de l'AS Monaco face au PSG

Monaco affronte le Paris Saint-Germain, ce dimanche au Louis-II (13h, 29e journée de Ligue 1).

Pour cette rencontre qui doit permettre à l'ASM de stopper sa spirale négative (une victoire sur ses huit dernières sorties toutes compétitions confondues), Philippe Clement ne peut pas compter sur un Guillermo Maripan à 100%.

Entré à la pause jeudi face à Braga en Ligue Europa, le Chilien était incertain depuis. Son genou touché à Nantes, lors de la demi-finale de la Coupe de France le 2 mars dernier, avait mal encaissé ces quarante-cinq minutes de jeu. Il sera finalement remplaçant. En défense centrale, Axel Disasi débutera donc au côté de Benoît Badiashile.

Aleksandr Golovin, lui, est titulaire à la place de Sofiane Diop. Après une blessure aux abdos puis la Covid, le Russe n'avait plus commencé un match depuis le 19 décembre et le 32e de finale de Coupe de France au Red Star (succès 2-0). En Ligue 1, sa dernière titularisation remontait au déplacement au Parc des Princes, le 12 décembre (revers 2-0).

Moins performant depuis plusieurs semaines, Kevin Volland pointe sur le banc.

Pour rappel, Vanderson (Covid), Fabregas (cheville) et Diatta (genou) sont absents.

Les Monégasques auront besoin d'un exploit pour tenter de recoller dans la course à l'Europe. Le podium et la Ligue des champions sont à neuf points. Les quatrième et cinquième places, qui offrent des billets en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence, sont à huit et six points.

La compo

Nübel - Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique - Tchouameni, Fofana - Gelson, Jean Lucas, Golovin - Ben Yedder (cap.).