Affaire Galtier: ce qu'a dit l'entraîneur du PSG après les accusations de racisme

C'est le visage sombre et avec les yeux rougis que Christophe Galtier s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Sa première apparition publique depuis la divulgation de propos racistes qu'il aurait tenu du temps où il officiait sur le banc de l'OGC Nice.

Après avoir reçu un message de soutien de son club actuel, le PSG, le technicien a évoqué brièvement l'"affaire" avant de quitter précipitamment la conférence de presse.

"Je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête, a démarré Christophe Galtier. Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité. Les valeurs de partage et de respect de l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion. Toute ma vie a été dictée par le soucis du partage et du bien vivre avec les autres."

Sur l'ouverture d'une enquête à Nice

L'ancien coach de l'OGC Nice est revenu également sur les perquisitions qui ont eu lieu dans la matinée au sein des bureaux du club niçois. "Je suis satisfait de l'ouverture d'une enquête. Je ne peux accepter ces propos. J'ai confiance en la justice de mon pays."

Sur l'ambiance au sein du PSG

"La préparation du match a été très dure. Je me suis réfugié dans le travail. Je n'ai pas parlé du sujet avec mes joueurs. Ils m'ont envoyé la meilleure réponse: un investissement total à l'entraînement."

Christophe Galtier, après avoir marqué un temps d'arrêt, a refusé de répondre à la question: "Êtes-vous victime d'une vengeance?" L'entraîneur du PSG a quitté dans la foulée la conférence de presse.

Dans un courrier électronique adressé en fin de saison dernière à la direction du club niçois et révélé mardi par le journaliste indépendant Romain Molina puis par RMC, l'ancien directeur de l'OGC Nice Julien Fournier a notamment rapporté ces propos attribués à Christophe Galtier: "Il m'a alors répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'en effet, on ne pouvait pas avoir autant de Noirs et de musulmans dans l’équipe" et +Il m'a fait état de sa volonté de changer en profondeur l’équipe en précisant aussi qu'il voulait limiter au maximum le nombre de joueurs musulmans".

Une enquête ouverte à Nice

L'OGC Nice, où travaillaient alors Galtier et Fournier, a réagi également, via un communiqué succinct: "Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour l'OGC Nice. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Le club n'apportera pas plus de commentaires", a fait savoir le club azuréen.

La justice française s'est rapidement emparée de l'affaire Galtier. Le procureur de la République de Nice a confirmé des investigations policières suite à des faits présumés de "discrimination au travail se référant à l’appartenance à une prétendue race ou religion".