Accrochée par Nantes, l'AS Monaco laisse échapper des points précieux (2-2)

Les Monégasques, qui restaient sur une victoire difficile contre Strasbourg (4-3), pensaient avoir fait la différence en première mi-temps grâce à deux corners tirés par Caio Henrique.

Sur le premier, Axel Disasi a envoyé un missile sous la barre du pied gauche après un beau contrôle de la poitrine (21'). Sur le second, Eliot Matazo, coincé entre Girotto et Corchia, a profité d'un cafouillage et de la sortie ratée d'Alban Lafont pour inscrire sans vraiment le vouloir son second but sous les couleurs de Monaco (29').

Mais alors que les Monégasques semblaient avoir le match en main, les Nantais se sont réveillés sous l'impulsion des entrants Mostafa Mohamed, Ludovic Blas et Ignatius Ganago.

C'est un corner tiré par Blas qui a amené la réduction du score nantaise avec la tête piquée de Mohamed (65').

Puis le capitaine nantais, déjà auteur d'un but superbe en demi-finale de Coupe de France mercredi, a égalisé, là encore de la tête (78').

Avoir été renversante contre Strasbourg, l'ASM a failli être renversée par Nantes, mais le but de Mohamed, qui avait glissé le ballon entre les jambes de Nübel, a été refusé pour hors-jeu.

Trop fébrile, Monaco laisse échapper deux points et grille un gros joker dans la course au podium. Marseille qui joue ce dimanche soir a l'occasion de prendre ses distances, à cinq points des Monégasques.