Accroché par Lille (0-0), l'AS Monaco garde cinq points d'avance sur le LOSC dans la course à la Ligue Europa

Les Monégasques ont toujours cinq points d'avance sur Lille, ce dimanche soir. Au Louis-II, les hommes de Philippe Clement ont concédé un nul (0-0) face aux Dogues.

Positionnés en 3-4-3, comme la semaine dernière à Angers, les Rouge et Blanc n'ont pas livré un grand match mais préservé l'essentiel: leur avance sur le LOSC dans la course à la 4e place et son billet pour la phase de groupes de la prochaine Ligue Europa.

Ils étaient privés de Wissam Ben Yedder et Guillermo Maripan (suspendus), mais aussi de Mohamed Camara (cheville), Malang Sarr (gêne musculaire), Kevin Volland et Krépin Diatta (genou). Les deux derniers cités ont été écartés du groupe au dernier moment par leur coach.

Dans une première mi-temps hachée, Monaco a obtenu la meilleure occasion par Myron Boadu. Mais le Néerlandais a perdu son duel face à Lucas Chevalier, le portier nordiste (32').

Touché à l'arrière de la cuisse droite, le Batave a ensuite quitté la pelouse à l'heure de jeu. Une mauvaise nouvelle pour un garçon qui se pensait enfin débarrassé de ses blessures à répétition.

Nübel décisif, Embolo incisif

Alexander Nübel a réalisé deux parades magnifiques en seconde période. Le portier monégasque a d'abord opposé son pied gauche à Timothy Weah (64').

Puis il a gagné, de la hanche, son duel avec Jonathan Bamba (70'). L'Allemand avait déjà signé un arrêt précieux à Angers dimanche dernier face à Niane. Il fait enfin gagner des points à son équipe.

Servi par Axel Disasi, Takumi Minamino a cru ouvrir la marque (73'), mais le Japonais était logiquement signalé en position de hors-jeu.

Entré dans le dernier quart d'heure, alors qu'il n'avait plus joué depuis le 19 mars à Ajaccio (0-2), victime d'une entorse du genou, Breel Embolo a bougé la défense lilloise. Son retour fera beaucoup de bien aux siens en cette fin de championnat.

Il reste désormais trois matchs à l'ASM (déplacements à Lyon et Rennes, réception de Toulouse) pour valider définitivement sa 4e place.