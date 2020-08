Absent de la scéance de dépistage de la Covid ce dimanche, Messi durcit le ton avec le FC Barcelone

Ce "no show", alors que le reste de l'effectif a répondu présent, y compris son ami Luis Suarez, précipite un peu plus le divorce entre la légende argentine et son club de toujours, qui restait silencieux à la mi-journée.

Le N.10 et capitaine blaugrana a annoncé aux dirigeants mardi qu'il souhaitait rompre son contrat avec un club où il a débarqué à l'âge de 13 ans pour en devenir le plus grand joueur de son histoire, remportant quatre Ligues des Champions et dix championnats d'Espagne.

"Pour le capitaine barcelonais, comme il l'a communiqué dans le courrier de mardi dernier, son engagement avec le FC Barcelone est terminé, et il n'a plus l'obligation de se présenter aux examens ni aux entraînements. Il ne fait plus partie de la famille blaugrana. Il a mis fin à une aventure qui aura duré 20 ans", résumait dès samedi soir Marca, le journal le plus vendu d'Espagne, sur son site.

"Plus d'huile sur le feu"

Lassé par une saison cauchemar, entre résultats sportifs décevants et scandales à répétition, Messi a communiqué mardi par Burofax (un type de courrier recommandé qui a valeur de preuve devant la justice) qu'il souhaitait "unilatéralement" mettre de fin à son contrat.

L'Argentin souhaite activer la clause N.24 de son contrat, qui lui permet de partir librement chaque été... à condition de l'invoquer avant le 10 juin.

Mais devant le caractère atypique de cette saison coupée par la pandémie entre mars et juin, le clan Messi considère que cette clause est toujours valide.

Ne se considérant plus membre de l'effectif du nouveau coach Ronald Koeman (nommé le 19 août), Messi n'a pas été vu dimanche par les journalistes de l'AFP au centre d'entraînement du Barça pour la séance de dépistage prévue à la veille de la reprise des entraînements.

Son absence n'a pas surpris en Espagne.

"Il ne se présente pas", titrait dimanche le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo ce dimanche, lettres blanches sur fond noir, avec une grande photo de "Leo" Messi seul dans un Camp Nou vide.

"En rébellion", affichait Marca ; "Plus d'huile sur le feu" résume L'Esportiu.

Toute la planète football s'enflamme pour cette séparation fracassante qui s'annonce entre l'illustre FC Barcelone et son génie argentin.

Et la prochaine étape?

Pourtant, malgré cette posture rigide, d'après la presse espagnole, Messi aimerait éviter une sortie par la petite porte et un conflit trop violent.

Il souhaiterait négocier les termes de son départ avec la direction pour partir avec les honneurs de la légende qu'il a été au Barça.

Le président Josep Maria Bartomeu s'est dit prêt à mettre sa démission dans la balance si Messi s'engageait publiquement à rester, selon la presse.

Mais Bartomeu a prévenu que si le club devait négocier, ce ne serait que pour parler de la prolongation de la star argentine, par pour parler de son départ, ont rapporté les médias spécialisés catalans.

Le Barça semble également avoir intérêt à ce que la situation ne s'envenime pas, car la bataille juridique sur la clause N.24 pourrait durer des mois.

Des mois durant lesquels Lionel Messi restera à Barcelone, tant que le club ne sera pas prêt à négocier une baisse de son astronomique clause de libération de 700 M d'EUR, en attendant, peut-être un transfert.

Peu de clubs ont les moyens financiers et l'ambition sportive suffisante pour attirer Messi, dont le salaire actuel de Messi est estimé à 60 M EUR par le magazine Forbes. Entraîné par l'ancien blaugrana Pep Guardiola, Manchester City est donné favori.

Le Paris SG et l'Inter Milan sont également cités comme destinations possibles.