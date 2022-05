A la pause, l'OGC Nice est mené 2-0 par Saint-Etienne à l'Allianz Riviera

La réaction était attendue, quatre jours après la défaite en finale de la Coupe de France face à Nantes (0-1). Elle n'est pour le moment pas du tout à la hauteur. C'est un euphémisme. Sur sa pelouse de l'Allianz Riviera, le Gym montre un triste visage à ses supporters.

Pire, Nice s'est fait surprendre à deux reprises ce mercredi soir. D'abord dans le premier quart d'heure du match. A la réception d'un bon centre venu de la gauche, Denis Bouanga a mis sa poitrine en opposition à l'entrée des six mètres pour tromper Walter Benitez dès la 13e minute de jeu (0-1). Refusé pour hors-jeu, le but a finalement été validé après un contrôle interminable de la vidéo.

Puis une seconde fois sur un superbe centre de Ryad Boudebouz, converti au second poteau par une belle reprise de Zaydou Youssouf (0-2, 45e+4). De quoi donner confiance à l'AS Saint-Etienne face à des Aiglons bien fades. Sans idée, à l'image du duel face aux Nantais samedi. Les Niçois n'ont pas montré grand chose dans le jeu et le but inscrit de la tête par Andy Delort a logiquement été refusé pour une position de hors-jeu (42e). Rien de plus concret pour les coéquipiers de Mario Lemina, qui devront évidemment en faire plus pour revenir au score après la pause.