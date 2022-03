8e de finale aller de la Ligue Europa: l'AS Monaco proche de l'élimination après sa défaite à Braga (2-0)

Abel Ruiz a profité de la mauvaise relance de Tchouameni puis du dégagement raté de Disasi pour ouvrir la marque dès la troisième minute de jeu.

Désorganisés et friables, les Monégasques ont petit à petit remis de l'ordre dans leurs affaires. Ils se sont créés de nombreuses occasions sans jamais trouver la faille face à Matheus et les siens.

Ben Yedder et Gelson ont cru égaliser mais ils ont été signalés hors jeu. Entretemps, Nübel avait maintenu les siens à flots face à Gomes et Medeiros, en plus d'être sauvé par son poteau sur une frappe lointaine de Ricardo Horta.

Très ouvert en première mi-temps, le match a baissé d'intensité en seconde période, et les situations se sont faites plus rares. Matheus s'est interposé devant Gelson (48') puis pour sortir la tête de son propre défenseur Paulo Oliveira (66').

Mais inoffensifs tout au long de la seconde mi-temps, les Portugais sont sortis de leur boîte au pire des moments pour punir le manque de réalisme monégasque. Vitinha est passé devant Disasi pour couper victorieusement le centre de Fabiano juste avant la fin du temps réglementaire.

Ce score de 2-0 met en grand péril les espoirs monégasques de qualification pour les quarts de finale. Il faudra un exploit jeudi prochain au stade Louis-II (18h45).