5 questions pour tout comprendre à la testostérone, le produit dopant auquel Paul Pogba a été contrôlé positif

Qu'est-ce que la testostérone?

"La testostérone est l'hormone masculine par excellence, sécrétée à 90% par les testicules et à 10% par les glandes surrénales, même si les femmes en sécrètent aussi", explique à l'AFP Antoine Faix, urologue-andrologue à Montpellier. "C'est l'hormone du tonus physique, psychique, et bien sûr sexuel".

Elle fait partie d’un groupe d'hormones appelées androgènes.

Quel est son rôle?

Lors de la puberté, elle permet l’apparition de certains caractères masculins spécifiques comme le développement des poils et des organes génitaux. Elle est nécessaire à la production des spermatozoïdes et à l'apparition de la libido.

En résumé, c'est l'hormone de la fertilité et de la sexualité masculine.

Mais elle favorise le développement des muscles, d'où son utilisation fréquente dans le dopage des sportifs. C'est ce qu'on appelle un anabolisant et tient à la façon dont sont assimilées les protéines.

Pourquoi en prescrire?

Si cette hormone est naturellement sécrétée par le corps, elle peut aussi être administrée de façon "exogène".

Un dosage de la testostérone peut notamment être conseillé chez l'homme si un dysfonctionnement des glandes sexuelles est suspectée.

"Médicalement, on en prescrit généralement quand on en manque, donc le plus souvent aux hommes d'un certain âge ou à des hommes jeunes qui ont eu un cancer des testicules, qui sont diabétiques", souligne le Dr Faix. Beaucoup plus rarement, la testostérone sert de contraceptif ponctuel en association avec une autre hormone.

Que recherchent les sportifs qui en prennent?

"La testostérone aide à produire du muscle mais elle permet aussi d'accélérer la récupération musculaire", indique à l'AFP Michel Audran, professeur émérite en biophysique à l'université de Montpellier, ancien directeur du laboratoire antidopage français.

C'est aussi un psychostimulant: elle augmente la motivation et l'envie de réussir du sportif.

En conséquence, c'est "l'un des produits les plus utilisés par les sportifs qui se dopent", indique M. Audran.

Afin d'améliorer ses performances sportives, la testostérone peut être ingérée en capsule qu'on avale, appliquée avec un gel transcutané, ou tout simplement, directement injectée dans un muscle via une seringue.

Est-ce interdit?

La testostérone est considérée comme un produit dopant et interdite par l'AMA (Agence mondiale d'antidopage), qui la catégorise comme "stéroïdes anabolisants androgènes".

Dans le cas de Paul Pogba, il faudra déterminer, suite à son contrôle antidopage positif à la testostérone, s'il s'agit ou non d'une injection intentionnelle.

Selon Michel Audran, la testostérone figure "en tête des produits de dopage" car elle est "très difficile à détecter": "il est compliqué de faire la différence entre celle produite par l'organisme et celle apportée par un médicament". Néanmoins, des tests réalisés via des prélèvements de cheveux peuvent indiquer si l'usage de la substance était ou non régulier, ajoute-t-il.