3 bonnes raisons de rentrer dans le game !

Ce week-end, les fins stratèges de jeux d’échecs ou les joueurs rusés de Monopoly vont côtoyer les redoutables « gamers » de MineCraf, Fifa, Street fighter et autres univers virtuels. Samedi et dimanche, le Palais de l’Europe accueille - pour la deuxième année consécutive - le Salon des jeux vidéo et de société. Âme de compétiteur ou incorrigible tricheur… ce week-end sera l’occasion de se défier dans un esprit bon enfant.

L’an dernier, l’événement avait réuni 3 000 visiteurs sur une journée. « À l’origine, nous avons créé cette manifestation à la demande des jeunes. Devant le succès de la première édition, nous ne pouvions que proposer un nouveau rendez-vous », précise Habiba Paillac, conseillère municipale et déléguée à la Jeunesse.

Cette année, les organisateurs ont avancé leurs pions et espèrent gagner des points !

Ce week-end, ils attendent plus de 4 000 joueurs sur les deux journées. Rétro gaming, jeux vidéo, tournois E-sport, jeux de réalité virtuelle, jeux de société et loisirs créatifs... une quarantaine d’animateurs du service Jeunesse de la Ville seront à la disposition des jeunes Mentonnais et de leur famille. Si vous hésitez encore, on vous donne trois bonnes raisons de rentrer dans le jeu !

1 Toutes les générations réunies

L’objectif de cette manifestation est de favoriser le plaisir de jouer ensemble quelle que soit la génération. Des jeux de réalité virtuelle mais aussi les « classiques » jeux de société et de cartes seront proposés. « Dans ce salon, il y a une notion de transmission et de rôle éducatif. Nous voulons que les parents ou grands-parents aient l’occasion de montrer à leurs enfants ou petits-enfants comment jouer à certains jeux et vice-versa », détaille le maire, Jean-Claude Guibal. Au Salon des Pays-Bas, l’atelier « rétro gaming » permettra de relever des défis à partir de vieux jeux vidéo comme le Tétris, le PacMan ou le Space Invaders... un brin de nostalgie soufflera sur les tables de jeux.

2 La carte de la nouveauté

Cette année, la Ville joue la carte de la nouveauté en étalant l’événement sur deux jours. Contrairement à l’an dernier, certains ateliers se dérouleront en extérieur, dans les Jardins Biovès. Jeux d’échecs et de cartes, jeux en bois y seront installés. Le public pourra également découvrir le « Frisbeam », un frisbee de poche qui permet de faire des ricochets sur le sol ou sur l’eau ! Au forum du Palais de l’Europe, les joueurs pourront découvrir un nouveau jeu qui arrive en France : le « HADO ». « C’est comme une balle au prisonnier virtuelle », précise Stéphane Bascoul, le responsable du service jeunesse. Le dimanche, l’animation Just Dance fera le bonheur des graines de danseurs.

3 Du divertissement et des défis !

Des tournois du jeu « OverWatch » avec 10 PC en réseau seront organisés au Forum. Le théâtre accueillera un tournoi sur grand écran de Playstation 4 et de « Wii » tout le week-end. Une compétition de Monopoly se déroulera au salon de Grande-Bretagne. Le gagnant participera ensuite à des épreuves nationales.

Maintenant, vous savez tout sur le Salon... les dés sont jetés !