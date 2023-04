"Le foot ne se joue pas seulement avec le ballon dans les pieds": L’entraîneur monégasque Philippe Clement bouscule ses joueurs avant le déplacement à Nantes

Coach, la victoire contre Strasbourg (4-3, dimanche dernier) peut-elle relancer une dynamique et vous permettre de quitter votre 4e place?

Oui, naturellement. Mais si les autres gagnent tous leurs matchs, il sera impossible de revenir sur le podium. Nous devrons être à l’affût lorsqu’ils perdront des points. Est-ce que je préfère être dans l’ombre? J’aime être autant dans l’ombre que dans la lumière. La vérité sera celle du terrain.

Qu’avez-vous de plus que Lens et Marseille (2e et 3e avec trois points d’avance sur l’ASM) pour croire au podium?

On a la jeunesse pour nous et on doit l’utiliser face à l’expérience de Lens et Marseille. Les anciens devront guider nos jeunes.

"Nous ne devons pas être champions du monde de l’entraînement"

Quel regard portez-vous sur Nantes?

On a beaucoup de respect. Elle a prouvé que c’est une bonne équipe. Pour moi, c’est une surprise qu’elle ne soit pas classée plus haut (Nantes est 14e avec 4 points d’avance sur le premier relégable, NDLR). Elle a perdu Kolo Muani (parti à Francfort). Il était très important la saison dernière, mais il n’y a pas eu de grands changements. Ils ont eu des renforts au mercato. Ils ont joué en Ligue Europa cette année et quand tu n’es pas habitué, de temps en temps, c’est plus difficile.

Nantes vient de se qualifier pour la finale de la Coupe de France. Pensez-vous que cette équipe va surfer sur la vague?

Je ne sais pas. Je reste concentré sur mon groupe. J’étais très content de l’entraînement d’aujourd’hui (lire vendredi). Il y a eu beaucoup de qualité et d’engagement. Mais nous ne devons pas être les champions du monde de l’entraînement. Je veux voir cette qualité pendant tous les matchs. On a eu des périodes moins bonnes contre Strasbourg. On doit être plus réguliers. Quand on est au top, on peut gagner contre n’importe quelle équipe, mais on doit le montrer davantage pour viser les trois premières places.

"Alex (Nübel) doit prouver qu’il est en grande forme dans ce sprint final"

Comment expliquez-vous les temps faibles et les temps forts que votre équipe connaît dans une même rencontre?

Ce n’est pas seulement le cas chez nous. On le voit aussi dans des équipes plus expérimentées que la nôtre. On a l’équipe la plus jeune de Ligue 1. Il faut de l’expérience et une force mentale pour être présent sur l’ensemble d’un match. On doit le créer. On doit rester concentrés et focus que cela se passe bien ou moins bien. Nos joueurs sont tournés vers le jeu. Ils aiment ça, c’est leur nature, mais le foot ne se joue pas seulement avec le ballon dans les pieds. C’est aussi beaucoup de travail sans ballon, beaucoup plus même. Mais il y a déjà une évolution positive par rapport à la saison passée et il faut le souligner. On a quand même treize points de plus que l’année dernière à la même époque.

Avec la suspension de Youssouf Fofana, d’autres joueurs seront-ils absents pour ce match?

Malang (Sarr) n’était pas disponible ces deux derniers jours après sa gêne de la semaine passée (à l’aine). On verra demain (lire samedi) s’il peut jouer. Ruben (Aguilar) a une petite gêne aux adducteurs et c’est une blessure trop grave pour qu’il soit présent ce week-end. J’espère qu’il reviendra la semaine prochaine. Vous connaissez la situation de Breel (Embolo, touché au genou). Il n’est pas disponible. Diatta (genou) est opérationnel. Il s’est entraîné normalement. Il avait subi une petite blessure en sélection à cause d’un match sur terrain synthétique.

Alexander Nübel n’est pas à son meilleur niveau actuellement. La concurrence existe-t-elle avec Thomas Didillon?

Alex n’a pas fait d’arrêts incroyables contre Strasbourg. Sur leur deuxième but, son positionnement pouvait être meilleur. Il y a de la concurrence et un gardien n’a pas la garantie de jouer tous les matchs. Il y a deux semaines, Alex était le quatrième gardien de L1 à effectuer le plus d’arrêts. La perception à son sujet n’est pas juste, elle est trop négative. Même s’il a été plus performant à d’autres périodes, pendant les quinze mois où nous avons travaillé ensemble. À lui de prouver qu’il est en grande forme dans ce sprint final.