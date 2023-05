"J’ai toujours senti le soutien du président": Philippe Clement est combatif avant le déplacement de l'AS Monaco à Angers

Si le podium et la Ligue des champions semblent perdus, les Rouge et Blanc doivent défendre leur quatrième place, qualificative pour la phase de groupes de la prochaine Ligue Europa.

Elle est menacée par Lille (5e), revenu à deux points. Sous le feu des critiques depuis la déroute face aux Sang et Or, Philippe Clement s’est présenté face aux médias, ce vendredi. L’entraîneur monégasque a expliqué qu’il se sentait soutenu par son président.

Sur la réunion de crise de lundi matin à La Turbie

"J’ai parlé après le match contre Montpellier. On l’a encore fait lundi avec Paul (Mitchell, le directeur sportif). La façon dont nous avons perdu contre Montpellier est inacceptable. On a baissé les têtes et laissé Montpellier se créer des occasions. On était à la lutte pour la 2e place, mais la manière n’a pas été au niveau de nos ambitions sur nos deux dernières défaites. On s’est entraînés cette semaine et on va essayer de rebondir à Angers. Une action a tout changé contre Montpellier et cela doit être une grande leçon. Quand tu veux avoir de grands succès, tu dois réagir directement avec toute ton énergie et de l’envie. Je suis très confiant. On verra une équipe comme ça dimanche."

Sur ses échanges avec le président Rybolovlev cette semaine

"On a eu une réunion avec lui pour les transferts en vue de la saison prochaine. C’est clair pour tout le monde, il sera important d’avoir de bons profils autour de l’expérience et du leadership. Nous sommes tous déçus de nos deux dernières prestations: le président, Paul, le staff et moi. Mais j’ai toujours senti le soutien du président, je n’ai pas eu un autre sentiment."

Sur les raisons du trou d’air que subit l’ASM

"Les matchs de Lens et Montpellier sont clairement connectés. Dans les têtes, on a perdu l’objectif de cette année (une qualification pour la Ligue des champions, NDLR). Et on n’a pas eu la force de rester sur le positif et de se dire qu’on pouvait revenir. C’est une expérience que les joueurs pourront utiliser. Elle leur donnera une force pour leur carrière et dans leur vie."

Sur la mise à l’écart de certains joueurs qui ne seraient pas pleinement impliqués dans cette fin de saison

"J’ai dit au début de la semaine que c’était le jour 0. J’ai donné beaucoup de crédit aux joueurs parce que cela doit marcher comme ça. Tu ne dois pas tout changer après un mauvais match. On va regarder lesquels ont la force de rebondir vite. Ceux qui sont disponibles mentalement et physiquement pour être performants contre Angers. Je suis très attentif à ça. Je ne vais pas me fier aux noms et aux statuts. Est-ce que des joueurs qui jouaient moins récemment peuvent être relancés? C’est possible. Ce sera à vous de dire si ce sont de grands changements dans l’équipe."

Sur le match à Angers

"Angers n’a plus de pression mais que l’on joue Angers ou le Real Madrid, pour moi, c’est la même chose. Il faut retourner sur notre base tactique et prouver nos qualités ensemble. Il faut que les joueurs restent dans leur rôle. Certains ont baissé les bras, d’autres ont forcé les choses contre Montpellier. On doit faire le max pendant 90 minutes et prendre confiance pour les prochaines semaines."

Sur les joueurs absents face au SCO

"Breel (Embolo, genou) n’est pas encore disponible. Malang (Sarr, gêne musculaire) ne le sera pas non plus. Il existe un gros doute concernant Maripan (cuisse) et c’est pour ça que j’ai intégré Ritchy Valme à l’entraînement cette semaine. Les autres seront normalement disponibles. La façon dont on va jouer à Angers est très claire dans ma tête mais pas encore le onze. On va voir comment les joueurs se montrent à l’entraînement."