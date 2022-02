"Chaque année après le Super Bowl, tous les gamins veulent nous rejoindre..." On a passé un entraînement avec les Dauphins de Nice

"Le Super Bowl, c'est notre Coupe du Monde", attaque d'emblée Jean-Luc Donivar, le président des Dauphins de Nice, le club local de football américain, fort de 169 licenciés. Bien que, depuis deux ans (Covid oblige), joueurs et dirigeants n'aient pas été en mesure de se réunir au club-house du stade des Arboras pour célébrer dignement cette grande fête de "l'autre ballon ovale", de petits événements privés ont été organisés en prévision de dimanche soir.

"Même si le Super Bowl n'est pas toujours le meilleur des matchs à regarder, on avait l'habitude de faire une soirée spéciale, c'est toujours un grand moment", ajoute aussitôt Aurélien, entraîneur adjoint de l'équipe senior. Étant donné la drôle de physionomie de cette saison, arrêtée puis reprise au gré des restrictions sanitaires, le coach se focalise davantage sur son propre "mini-Super Bowl" du moment, c'est-à-dire la prochaine partie des Dauphins, qui affrontent ce samedi 12 février à 19h les Iron Mask de Cannes, le "rival historique" venu en découdre en voisin.

"Après une saison et demie coupée par la pandémie, on reconstruit doucement. Nous sommes en début de saison, avec une victoire et une défaite", détaille-t-il, avant d'aller s'enfermer avec les joueurs de ligne défensive pour discuter stratégie. Mais d'abord, c'est quoi le foot US? "C'est un jeu d'échecs, promet Jean-Luc Donivar, avec un esprit très militaire. Tu ne peux pas jouer au football américain si tu fais n'importe quoi, principalement car tu dépends des autres. Tu ne pourras pas jamais marquer un touchdown seul, et tu peux vite mettre tes coéquipiers en danger".

"Je ne savais même pas ce qu'était ce sport"

David Gould, un Canadien anglophone arrivé en septembre dernier au poste de head coach, ne parle presque pas un mot de Français, mais tout le monde l'écoute religieusement. Ce soir-là, entre deux matches, l'entraînement se passera autant dans les vestiaires que sur le terrain.

Au fond de la salle, David Keogh, le quarterback américain présent pour renforcer l'équipe niçoise depuis la rentrée, sourit: "C'est assez fou de me retrouver ici, dans le sud de la France, pour être payé à jouer au football". Étudiant originaire de New York, installé en France depuis quelques années, il a profité d'une "bourse" du Maritime College pour passer pro, entouré d'amateurs. Il s'avoue "surpris" par l'engouement des Français pour le football US.

"On avait un pied dans l'élite en début de saison, mais à cause de la Covid, on doit tout reprendre à zéro", poursuit le président, un ancien parachutiste et amateur de sports de combat, qui ne serait jamais tombé dans cette discipline si Jacques Accambray, l'ex-champion de lancer de marteau, ne lui avait mis le pied à l'étrier. "Je ne savais même pas ce que c'était quand il m'en a parlé. Si j'avais connu ce sport aussi jeune que les gamins de 12 ans qui le découvrent à mes côtés aujourd'hui, je serais certainement devenu professionnel." Il a créé les Dauphins de Nice en 1999.

23.508 licenciés en France

Alors que Jean-Luc Donivar était déjà adulte quand il a commencé à jouer, les jeunes d'aujourd'hui sont en effet biberonnés au foot US (et à la culture qui l'entoure) beaucoup plus tôt. "Ils ont tous accès aux chaînes américaines et à YouTube, donc beaucoup de gamins viennent après avoir découvert ce sport à la télé."

Chaque mois de février, c'est le même engouement. "Le lendemain du Super Bowl, des bus entiers de gosses veulent s'inscrire chez nous", décrit-il, pointant du doigt une fluctuation inédite: de 200 licenciés en moyenne en début de saison, le club des Dauphins passe à 400 âmes, avant de redescendre à 200 en fin d'année scolaire. Au total en France, 23.508 personnes pratiquent le football américain, dans l'un des 225 clubs de l'Hexagone (chiffres de 2019).

Dans le contingent, beaucoup viennent, en toute logique, du rugby. Pourtant, s'ils descendent tous les deux de la traditionnelle soule, les deux sports collectifs n'ont rien à voir. "J'ai l'habitude de dire que le football est un sport de voyous, le rugby un sport de gentlemen, et le football américain un sport de stratèges", rit le président.

"De nos jours, il est vrai que le rugby est très calqué sur le football américain, je pense notamment à la manière dont Bernard Laporte élaborait ses stratégies lorsqu'il était sélectionneur de l'équipe de France (...) Mais sur le terrain, ils se tapent parfois dessus. Pas de ça au foot US", promet-il.