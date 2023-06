Concerts, séances de cinéma, Splash Party, village...: découvrez le programme des animations d'été à Monaco

L’été sera une nouvelle fois animé à Monaco ! Les événements à destination des familles comme des plus jeunes ou encore des adultes ne manqueront pas.

Ces festivités ont démarré dès ce mois de juin pour se terminer, nouveauté cette année, dans le courant du mois de septembre pour certaines d’entre elles. En plus des incontournables qui fonctionnent, la mairie et ses services dédiés proposent des nouveautés.

Manga Bla Bla et Cinés d’été

Les équipes de la médiathèque ont prévu un programme riche d’animations culturelles à destination des plus jeunes et des moins jeunes durant l’été. Parmi elles, deux nouveautés. Tout d’abord, les Manga Bla Bla, une séance à destination des ados, mais pas que. L’occasion de découvrir des pépites et d’échanger sur les différents mangas. Elle aura lieu au moins quatre fois durant l’été. La première se tient le 5 juillet, à partir de 14 heures à la médiathèque Louis-Notari, sur inscription.

Autre nouveauté, qui aura lieu tous les jeudis, à partir de 14 heures, les Cinés d’été qui projetteront des films anciens et récents. Si pour la première séance, un film d’animation Your Name, film japonais de 2016 de Makoto Shinkai, est déjà programmé, le public pourra choisir le film pour les séances suivantes. Entrée libre.

Un village au Port Hercule

L’été au port Hercule est de retour sur le quai Albert-Ier avec des manèges et des activités tournés vers les familles. Il va aussi accueillir pour la première fois un village d’été proposé par les Sites historiques de Monaco. Il réunira des commerçants et des artisans qui exposeront et vendront leurs spécialités tous les jours de 18 à 23 heures.

Soirées enfantines délocalisées

Les soirées enfantines changent de site. Elles se tiendront au marché de la Condamine et à Monaco-Ville, allée Jean-Paul-II. Trois soirées destinées aux enfants à partir de 3 ans se tiendront de 18 à 19 heures au marché de la Condamine, les mercredis 5 juillet avec un spectacle de marionnettes, intitulé La famille Trollutin et le sac magique ; 19 juillet avec un spectacle de magie et la possibilité de réaliser des sculptures de ballons ; 16 août, sur le thème des superhéros

À Monaco-Ville, se tiendra le mercredi 2 août un spectacle de marionnettes Le Chaudron magique. Accès libre et gratuit.

Numérique et environnement

Parmi la programmation estivale de la bibliothèque Princesse Caroline, notons ce nouvel atelier programmé tout l’été à destination des 8-10 ans, qui portera sur le numérique et l’environnement. Son objectif : sensibiliser les plus jeunes à l’impact du numérique sur l’environnement.

Les incontournables de la saison estivale à Monaco Voici les événements devenus incontournables qui se tiendront cet été. Au Port Hercule Deux concerts de 22 h 30 à minuit avec accès aux personnes à mobilité réduite auront lieu le 22 juillet avec une soirée DJ, et le 5 août avec un spectacle de cabaret. Du 14 juillet au 20 août, à l’instar des années précédentes, la mairie propose une décoration sur le thème de l’exposition Monet dans la zone de détente. Il y aura aussi des animations sportives avec du basket, du karting et la présence d’un carrousel. Au parc Princesse-Antoinette Le parc sera ouvert aux horaires d’été jusqu’au 30 septembre, de 8 h 30 à 19 heures. Notez la fermeture du 19 juillet au 2 août (mais pas le mini-golf qui sera ouvert de 16 heures à 21 h 30) en raison d’une rencontre des scouts. Le cabanon des jeux, lui, est accessible du 1er juillet au 10 septembre, tous les jours de 10 h 30 à 19 h - et jusqu’à 22 heures lors des soirées à thème, les vendredis et samedis. Dans les bibliothèques Une rencontre ou un atelier sera organisé quasiment chaque jour dans les bibliothèques de la Principauté du 1er juillet au 15 août. Ces rendez-vous tourneront autour de la lecture et du jeu mais aussi de l’atelier créatif, en utilisant la plupart du temps du matériel recyclable.

"Pour et par les jeunes" Le Projet communal junior est à l’origine de certaines animations estivales à Monaco, comme le Street Art Challenge Junior qui se tient jusqu’au 7 juin au Larvotto et la Splash Party qui se tiendra le 7 juin après-midi. Un projet organisé grâce à la Direction de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des Sports. "Depuis 2012, via ce projet et en lien avec la mairie, précise Axelle Amalberti-Verdino, adjointe au maire en charge des animations et des loisirs, on rencontre plusieurs classes de collège qui nous confient leurs idées pour occuper les ados et les jeunes pendant l’été. Si les projets sont réalistes, on fait en sorte de les mettre en œuvre. Ce sont des projets pour les jeunes et par les jeunes. Et on essaie toujours de pérenniser ceux qui rencontrent un certain succès et qui offrent une expérience unique pour nos ados. Le Street Art tient par exemple sa troisième édition cette année, la Splash Party sa septième!"

Des classiques Au Larvotto, le club vacances à destination des 3-12 ans ouvrira le 3 juillet. Le carnaval qui se tient chaque année au Rocher aura lieu le vendredi 7 juillet. Deux feux d’artifice seront tirés les 22 juillet et 5 août, depuis la digue Rainier-III. Au square Gastaud, quatre concerts sont programmés de 19h30 à 22 heures, les 12 juillet (salsa); 26 juillet (polyphonies corses); 9 août, (country musique); 23 août (zouk).