Une seconde édition pour la Fête des Marchés à Menton

Amateur de socca, de barbajuan ou d’autres plats traditionnels mentonnais? La fête des marchés met à l’honneur les coutumes locales durant l’instant d’un week-end. C’est du 11 au 12 septembre, que des dizaines d’artistes et commerçants de la région vont se retrouver pour faire honneur à Menton et ses marchés: "On aura de nombreux stands et ateliers sur place. Le samedi, sur le marché du Careï de 8h30à 14h30 et le dimanche, de 8h30à 16h30 sur celui des Halles. Certains seront axés sur le développement durable et la consommation responsable. On veut intégrer à cet événement une petite démarche écologique même si on reste avant tout sur l’aspect gastronomique", souligne Christophe Barelli, organisateur des festivités.

Des concours de la meilleure pichade et la meilleure tourte seront organisés sur la base du volontariat. Un jury composé d’élus et de personnalités mentonnaises se chargera de départager les meilleures créations avec à la clé une récompense offerte aux gagnants.

Pendant deux jours, plusieurs groupes se relaieront pour mettre l’ambiance comme "A banda dou campanin", "Los hermanos" ou "Le Golden Brass Band".

Un ensemble de tables sera proposé aux visiteurs. Chacun pourra se servir dans les différents stands et venir s’installer pour déguster les mets des commerçants, dans le respect des gestes barrières.

Le samedi, la rôtisserie du marché proposera un menu "spécial des marchés": "Une dame de Castellar viendra faire une démonstration de préparation de barbajuan que les gens pourront déguster ensuite", assure Christophe Barelli.

Mais qui dit rassemblement dit application des mesures sanitaires. Certaines animations n’ont en effet pas pu se tenir en raison de la période et des réglementations: "On voulait placer un petit coin apéro mais cela s’est relevé impossible en raison de la pandémie", certifie Christophe Barelli. Le masque et le Pass sanitaire seront obligatoires à l’espace déjeuner. Des bornes de gel hydroalcoolique seront mises à disposition tout le long de l’événement. On fera en sorte de limiter les attroupements pour ne pas favoriser la propagation du virus. L’objectif est d’assurer le plus de sécurité possible au public. On espère que tout se passera bien pour le plus grand plaisir du public!”, conclut l’organisateur.

Attention!

Il ne vous reste plus que quelques heures pour déposer votre candidature pour le concours culinaire. Vous pourrez retrouver le formulaire sur le compte Facebook de la ville de Menton qui sera à déposer soit à l’Office de Tourisme soit par email à l’adresse suivante: france.gramsammer@ville-menton.fr