Un Noël au Canada sur le port Hercule à Monaco

On espère tous qu’il n’y fera pas si froid. Mais on compte bien être dépaysé. Et on accepte même d’y croiser quelques ours! Mais que s’ils sont gentils! Cette année, la mairie de Monaco qui organise chaque année le village de Noël a décidé de nous faire voyager au Canada. Balade nordique

800 sapins naturels agrémentent le village de Noël. Début janvier, ils seront transformés en compost. Photo Cédric Dodergny.

Les différentes régions de ce pays sont chacune représentée par une scénographie exceptionnelle et savamment orchestrée. Différents espaces créés qui proposent une réelle balade nordique pour petits et grands à travers les principales provinces du Canada. Le Canada Atlantique met en avant sa sublime architecture côtière et présente son oiseau représentatif le macareux, tandis que le Québec expose le château de Frontenac et Bonhomme, la mascotte du carnaval de la ville. Les chutes du Niagara prennent leurs quartiers dans la scène de l’Ontario, ville moderne et historique et le Manitoba dévoile sa province vaste et sauvage de l’Ouest du pays, qu’un garde envisage de conquérir! La province d’Alberta, elle, montre au grand jour ses plaines et montagnes rocheuses pendant que la Saskatchewan révèle son agriculture et sa riche industrie forestière. De magnifiques totems sculptés représentent la région Colombie-Britannique et le mythique Train Canadien, lui aussi, tient une place importante dans ce village nordique. Une scénographie qui ne laisse rien au hasard. Petits et grands seront dépaysés. 20 stands alimentaires et 17 chalets

Du côté des papilles, là aussi, on va se régaler avec 20 stands alimentaires. À l’intérieur de ces derniers, chocolat chaud, fondue savoyarde, châtaignes grillées, foie gras et autres mets délicieux des producteurs monégasques et d’ailleurs, qui mettent l’eau à la bouche. Sans oublier toutes les petites boutiques-chalets – 17 au total – qui proposent de jolies créations artisanales, gadgets, bijoux, décorations, accessoires en tout genre. Les animations

Et enfin, les animations. Sur le port Hercule, le traditionnel carrousel sera au rendez-vous pour faire tourner les têtes des petits rêveurs avec le manège sapin. Une nouvelle attraction, intitulée "Promenade en caribou" ainsi qu’un toboggan luge sont les petits nouveaux de cette édition 2021. Sans oublier la tant attendue patinoire à ciel ouvert qui elle a pris ses quartiers jusqu’au 27 février. Jusqu’au dimanche 2 janvier. Du dimanche au jeudi de 11h à 22h30/ vendredi, samedi de 11h à 23h. Durant les vacances scolaires, tous les jours de 11h à 23h. Présentation d’un pass sanitaire valide, obligatoire pour toute personne de plus de 16 ans, et d’une pièce d’identité. Port du masque obligatoire dès 5 ans. Les visiteurs doivent impérativement être assis à une table pour toute consommation (nourriture et boissons). Ce marché de Noël est aussi solidaire

Au centre un grand sapin s’illumine au rythme des dons dans le cadre de l’opération "Une lumière pour Noël" au profit des personnes isolées et démunies pendant les fêtes. Le 3 janvier, à la fin de l’opératio la cagnotte sera répartie entre Fight Aids Monaco et la Croix-rouge monégasque. Sur les affiches distribuées en ville, au pied du sapin de Noël, mais aussi au siège de la Croix-rouge, on peut scanner le QR Code qui redirige vers le site web dédié: www.unelumièrepournoel.org

