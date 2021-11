Un ballet de 196 drones à la place du feu d’artifice pour la Fête nationale de Monaco jeudi

La Fête nationale a beau être une tradition que l’on célèbre annuellement depuis 1857, cela ne l’empêche pas de se renouveler. Au plus grand plaisir des Monégasques et résidents.

Cette année, il n’y aura donc pas le traditionnel feu d’artifice, mais l’événement sera quand même du côté du ciel avec un spectacle de drones lumineux qui sera proposé ce soir à 20 heures.

196 drones lumineux

Pas moins de 196 drones éclairés évolueront dans le ciel monégasque au-dessus du Palais princier pour 12 minutes d’un show imaginé et chorégraphié par la société MC-Clic, le tout en musique.

"Ce genre de spectacles de drones lumineux commence à se faire un petit peu partout, notamment pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, explique le prince Albert II dans l’interview qu’il a accordée à Monaco-Matin. J’avais vu ça aussi, à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse à Lausanne en 2020. C’est assez spectaculaire. Il faudra bien regarder à une centaine de mètres au-dessus du Rocher ce qui va se passer ce jeudi soir à 20 heures."

À la manœuvre de ce spectacle inédit en Principauté, la société monégasque MC-Clic et son fondateur et gérant Erwan Grimaud. "Nous y travaillons depuis 5 mois. Il y aura 196 drones, tous avec un encodage spécial, qui vont décoller de la place du Palais à 20 heures. Ils seront pilotés par ordinateur. Le show va durer 12 minutes sur une musique imaginée par Ferxel Fourgon (le responsable du protocole et de la communication à l’Archevêché de Monaco et speaker des matchs de la Roca Team, ndlr). "

Un show qui va mobiliser une équipe de 5 à 6 personnes et qui sera donc 100% monégasque.

Engagement écologique

Il sera aussi 100% écolo, ce qui ne gâche rien à la fête quand on sait les engagements en matière d’environnement du souverain. « Nous continuons à soutenir les engagements du prince pour la planète, poursuit Erwan Grimaud. A titre de comparaison, un show de drones de 7 minutes produit 0% de CO, alors qu’un feu d’artifice de 7 minutes produit 24.000 grammes de CO, ainsi que des particules lourdes et cancérigènes.

Alors bien sûr que nous n’allons pas remplacer tous les feux d’artifice de la Principauté, mais je suis persuadé que les spectacles de drones vont se développer un peu partout. De plus, les drones que nous fabriquons nous-mêmes sont 100% en matière recyclée et beaucoup plus petits que la moyenne car ils ne pèsent que 250 grammes, ils sont donc moins dangereux en cas d’accident. »

Ce soir, le public présent sur la Foire Attractions pourra profiter du spectacle dans les meilleures conditions. En complément, une zone sécurisée et sonorisée sera réservée au public côté darse nord sur le port. Véritable défi technologique, ce spectacle inédit promet de beaux moments d’émotion!

À 20h: spectacle de drones lumineux à voir depuis le port de Monaco. Accès gratuit. Port du masque obligatoire.