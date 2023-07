Tout ce qu'il faut savoir sur les Soirées Estivales qui débarquent ce vendredi, à Beausoleil

Ce festival, véritable exemple de solidarité culturelle au sein du département des Alpes-Maritimes, met en valeur la richesse artistique locale et constitue un véritable moteur de développement économique pour les communes du Moyen et Haut Pays des Alpes-Maritimes.

Depuis 1996, des spectacles gratuits sont proposés à travers tout le territoire, offrant ainsi à chacun l’occasion de découvrir des talents exceptionnels. Cette année, le festival promet de transformer le département en une immense scène à ciel ouvert, où plus de 1 500 artistes et techniciens vous transporteront dans un voyage émotionnel unique. Jazz, blues, rock, chansons françaises, musiques classiques, traditionnelles ou venues d’ailleurs, théâtre, humour, magie…

Un périple musical captivant

Dans ce cadre, la ville de Beausoleil accueillera les GoldNBack le vendredi 21 juillet à 21 h sur la Place de la Libération, pour vous proposer un spectacle musical original, festif et coloré, vous emmenant à travers sept époques et à travers le monde.

Embarquez sur le Navire "GoldNBack" et laissez-vous envoûter par ce périple musical captivant, voyageant de l’Asie à l’Europe, de l’Afrique à l’Amérique, en passant par les pays Scandinaves. Du début de l’humanité à l’âge de pierre jusqu’à un final éblouissant et lumineux, découvrez ou redécouvrez les plus beaux moments de l’histoire en chanson.

Les Soirées Estivales sont une occasion unique de célébrer la diversité culturelle et de créer des souvenirs mémorables. Venez nombreux et laissez-vous emporter par la magie de cet événement exceptionnel!