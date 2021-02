Tourrettes-sur-Loup annule encore la Fête des violettes à cause de la Covid-19

Envisagé le week-end des 6 et 7 mars au village, l’événement ne pourra, une nouvelle fois, pas avoir lieu.

L’an passé déjà, la Covid-19 avait eu raison de la manifestation qui "fait partie de l’identité de notre village depuis 1952", insiste le premier magistrat, Frédéric Poma, dans sa communication.

Des distributions de bouquets

"Nous avons étudié toutes les solutions possibles et imaginables pour maintenir cet événement attendu de tous mais la situation sanitaire actuelle ne nous permet pas d’organiser les festivités sereinement, annonce-t-il. Toutefois, pour soutenir nos producteurs de violettes, j’ai demandé à la Guilde de Tourrettes d’organiser une distribution de bouquets au sein du village, auprès des offices de tourisme et des commerçants, ainsi qu’à des points stratégiques du département. Cette opération nous permettra non seulement de faire la promotion du village et de nos horticulteurs, mais aussi d’annoncer la prochaine fête des violettes."

70 ans de fêtes en 2022

Car la municipalité se projette déjà en mars 2022. "Nous travaillons activement avec la Guilde de Tourrettes pour préparer les 70 ans de la fête des violettes. Nous vous proposerons quelque chose d’exceptionnel."