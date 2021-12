Sapin de 18 mètres, concert, chalets gourmands... la SBM entre dans les festivités de Noël

Focus sur quatre des nombreux événements proposés par le resort.

Le Père Noël à Monaco dès le... 15 décembre

Une tournée de luxe. Au volant de sa voiture de collection, le Père Noël, vêtu d’un costume éclatant, sillonnera les établissements de la SBM à la rencontre de la jeune génération.

Rens. +377.98.06.20.00. Du 15 au 25 décembre.

Après Noël, un mapping et des jeux de lumière sur la façade du Casino

Du 26 au 31 décembre, un mapping et des jeux de lumière seront projetés sur les façades du mythique casino de Monte-Carlo. Pour un peu de magie à la tombée de la nuit et marquer les douze coups de minuit

La Saint-Sylvestre avec The Jacksons

Ils clôtureront l’année 2021 en apothéose. Les quatre frères de Michael Jackson, jadis réunis sous la bannière The Jackson Five, se produiront, pour le passage à la nouvelle année, à la salle des Étoiles du Sporting.

Un dîner-concert pendant lequel les spectateurs devraient consommer leurs plus grands tubes: ABC, I’ll be there, Can you feel it ou encore I want you back.

A noter que le Jimmy’z rouvrira exceptionnellement ses portes du 30 décembre au 1er janvier inclus.

Le Chalet gourmand des chefs jusqu’au 6 janvier

Jusqu’au 6 janvier sur l’avenue de Monte-Carlo, on retrouve la collection traiteur Monte-Carlo Catering, la boulangerie et les pâtisseries au chalet gourmand des chefs.

Un large choix de mets sucrés et salés à emporter à la maison. Ou quand les plus grandes toques de la Principauté s’invitent à vos tables de fêtes.

Commandez au moins trois jours à l’avance. Ouverture de 10h à 19h, 7 jours sur 7.

Tél. +377.98.06.61.57.