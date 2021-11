Revivez en 10 images la Fête nationale de Monaco

On y a vu les sœurs du souverain, les princesse Caroline et Stéphanie, redoubler d'attention envers le prince héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella, d'ailleurs très espiègle et proche de son frère jumeau.

Les représentants de la Force publique ont alors déployé leur savoir-faire pour un premier défilé militaire et un passage des troupes en revue par le prince Albert II, avant une salve de remise de décorations aux militaires et aux employés de la demeure princière.

Après la marche de revue avec le ministre d'Etat, Pierre Dartout, les corps du carabiniers du prince et des sapeurs-pompiers de Monaco, les agents de la Sûreté publique ont défilé à pied et au volant de leurs engins. Pour la première fois, l'administration pénitentiaire a aussi participé à cette mécanique bien huilée.

Un hommage a été rendu à la princesse Charlène, exceptionnellement absente de cette Fête nationale pour des raisons de santé.

Dans l'orchestre des carabiniers du Prince, aux côtés du drapeau monégasque se trouvait celui de l'Afrique du Sud, son pays natal.

Avant les honneurs finaux, une séquence était également consacrée à l'anniversaire des dix ans de mariage du prince Albert II et de la princesse Charlène : sur une chanson traditionnelle d'Afrique du Sud, les carabiniers ont formé une figure en forme de 10.

Le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella ont aussi brandi deux dessins à l'attention de leur maman : " We miss you mommy " et " We love you mommy ".