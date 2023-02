Porsche Sport fête ses 75 ans à la Collection du Prince de Monaco

Quelques mois après son déménagement dans son nouvel écrin, route de la Piscine, la Collection de voitures de S.A.S le Prince de Monaco s’étoffe d’un "Cercle des Amis" présidé par l’ancien pilote de F1, Thierry Boutsen (lire ci-dessous). Pour lancer cette initiative princière, quoi de mieux qu’une exposition temporaire qui en jette? Du 20 février au 20 mars, 13 Porsche d’exception investiront ainsi les courbes classieuses de la Collection! Et pas des moindres, puisque le Cercle des Amis a déjà fait jouer son réseau et convaincu le Service "Héritage et Musée" Porsche de Stuttgart de prêter quelques modèles légendaires.

De sacrés pedigrees

"Je suis ravie que le Cercle des Amis prenne vie après avoir été mis en stand-by à cause de la Covid, se réjouit la directrice de la Collection, Valérie Closier. De prestigieux pilotes, collectionneurs et passionnés nous soutiennent et vont faire rayonner la Collection."

À partir du 20 février, le grand public pourra ainsi dévorer du regard une Porsche 911 et une 908 "longue queue", accompagnées des modèles 917 et 962C victorieux aux 24 Heures du Mans. Deux gloires de la boucle sarthoise puisque la 917 avait été la première à hisser la firme allemande jusqu’à la victoire en 1970 et 1971; quant au prototype 962C, il aura détenu le record de piste de 1985 à… 2017! Il sera engagé aux 24 Heures du Mans pour la dernière fois en 1998, année du coup d’éclat de la 911 GT1 aux couleurs du Champion Racing, qui remporte alors le championnat des USA. Elle aussi sera du voyage dans le temps en Principauté.

À leur arrivée à Monaco, les bolides allemands retrouveront deux cousines résidentes en Principauté. À commencer par une Porsche 908 K "short tail" châssis 18, classée deuxième aux 500 km de Zeltweg (alors appelé Grand Prix d’Autriche) en 1968, et pilotée par Hans Herrmann et Kurt Ahrens.

Autre Porsche propriété du prince Albert II déjà parquée route de la Piscine, une 911 Carrera RS de 1973 verte.

Tag Heuer de la partie

Pour parfaire le prestige de cette exposition, Tag Heuer, partenaire officiel de la Collection de voitures de S.A.S le Prince de Monaco, a également décidé de prêter une Formule Electrique Porsche Tag Heuer. Et pas seulement! Pour célébrer l’anniversaire de Porsche Sport, l’horloger de luxe a sélectionné "des collections de montres (Autavia, Carrera, etc.) qui racontent la belle histoire de notre lien avec Porsche".

"Nos histoires s’entremêlent depuis des décennies, avec des noms tels que Jochen Rindt, Jo Siffert, Derek Bell et Steve McQueen, précise Nicholas Biebuyck, directeur Heritage TAG Heuer. Mais plus largement, les idées d’innovation, la recherche de précision et de perfection dans ce que nous faisons sont des philosophies communes essentielles."

Des pilotes de renom devraient se joindre à l’événement.

11 Porsche vont rejoindre la 908K châssis 18 et la 911 Carrera RS déjà résidentes de la Collection de voitures de S.A.S le Prince de Monaco. Photo Jean-François Ottonello.

Thierry Boutsen "honoré" de prendre la présidence du Cercle des amis de la Collection

Tout juste lancée, l’association Le Cercle des Amis de la Collection de voitures de S.A.S le Prince de Monaco a pour vocation "de favoriser le développement et le rayonnement de la Collection de Voitures, au travers de partenariats, d’expositions thématiques, de réceptions, de participations à des évènements, sur le plan national et international, et plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à la Collection de Voitures".

À sa présidence, l’ancien pilote belge de F1, Thierry Boutsen, résident monégasque de longue date et entrepreneur à succès, ne cache pas sa joie de revêtir ce nouvel habit d’ambassadeur. "Lorsque j’ai été contacté pour prendre la présidence du Cercle des Amis de la Collection de voitures de S.A.S. le Prince de Monaco, comment ne pas saisir l’occasion de replonger dans ce monde de beauté, puissance et passion? Le sang a bouilli dans mes veines. Quel honneur!"

Celui qui promet "des expériences inoubliables à ceux qui auront la chance d’admirer les voitures de cette somptueuse collection, et un flashback à ceux qui ont eu la possibilité de les conduire", invite un maximum de collectionneurs, pilotes, amateurs ou tout simplement passionnés, à le rejoindre dans l’aventure. Certains comme Charles Leclerc ayant déjà la carte d’ambassadeur à vie.