On connaît le thème de la Fête du citron qui se déroulera du 11 au 26 février 2023 à Menton

Une révélation en grande pompe. Habituellement dévoilés en comité restreint avec la presse, le thème et l’affiche de la 89e Fête du Citron de Menton ont été annoncés pour la première fois en public, hier, dans les jardins Biovès.

"On a voulu être un peu plus festif cette année, tout en étant économiquement très raisonnables, je vous rassure tout de suite", a exposé le maire de Menton, Yves Juhel, sur une large estrade autour de laquelle s’étaient réunis une cinquantaine de Mentonnais. Entouré de son équipe municipale, face au Palais de l’Europe, l’édile a ensuite annoncé la couleur: la thématique retenue pour la prochaine Fête du Citron est "Rock et opéra".

"Un mélange de romantisme et d’excentricité, parce que je crois qu’on a le droit aux deux cultures", a justifié l’édile tandis que le public découvrait une affiche XXL représentant John Lemon - la mascotte de la ville - sous les traits d’Elvis Presley, avec une bouche tirant la langue rappelant les Rolling Stones et un masque du groupe américain Kiss.

Retour au format originel

Un choix qui n’est pas sans rappeler le thème de l’édition précédente, "Opéras et danses". "L’an dernier, plusieurs motifs d’agrumes avaient été préparés sur le thème de l’Opéra et n’ont pas pu être utilisés car nous avons connu une Fête en taille réduite à cause de la pandémie. Cela aurait été dommage de les gâcher, donc nous allons ainsi pouvoir les utiliser", a expliqué le maire de Menton.

Pour sa 89e édition, la Fête renouera donc avec son format d’avant-Covid avec les défilés de dix chars les jeudis et dimanches le long du bord de mer. Dans les jardins Biovès, sept motifs d’agrumes rendant hommage aux plus grands artistes lyriques ainsi qu’aux pionniers de la scène rock seront installés. L’entrée y sera, comme l’an dernier, libre et totalement gratuite.

Mauro Colagreco sera de la partie