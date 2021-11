Les festivités de Noël auront bien lieu sur la Côte d'Azur, voici les règles annoncées par la préfecture

Il n’y aura eu qu’un an sans festivités de Noël. Alors que le coup d’envoi des illuminations est donné par la ville de Cagnes-sur-Mer ce jeudi soir, la préfecture des Alpes-Maritimes confirme que - pour l’instant - la cinquième vague de Covid-19 ne nécessite pas d’annuler les rendez-vous annoncés par les différentes municipalités.

Il y aura cependant des règles à observer et les gestes barrière à respecter.

Les contrôles renforcés

Le pass sanitaire et le port du masque restent obligatoires en intérieur et en extérieur, dans les lieux à forte concentration de public. Comme les marchés de Noël.

Les contrôles seront renforcés, "plus stricts que ceux qui sont menés aujourd’hui", prévient la préfecture des Alpes-Maritimes. Si une personne est prise en défaut, des amendes pourront être prononcées. Pour rappel, le non-port du masque peut entraîner une amende de 135 euros. La préfecture rappelle qu’elle vérifiera scrupuleusement les pass sanitaire, notamment pour faire la chasse aux faux qui circulent.

La troisième dose de vaccin ne sera obligatoire qu’à partir du 15 janvier 2022, pour les personnes majeures, a annoncé Olivier Veran, le ministre de la Santé, ce jeudi midi. "À compter du 15 décembre, le pass sanitaire pour les plus de 65 ans ne sera plus actif si le rappel n’a pas été fait dans un délai de sept mois après l’infection ou après la dernière injection", a-t-il ajouté.

La durée de validité des tests négatifs au Covid-19 ouvrant droit au pass sanitaire va être ramenée à 24 heures. Cette durée, qui permet aux personnes non vaccinées ou complètement vaccinées de bénéficier du pass sanitaire, était jusqu’à présent de 72 heures.

Pas de jauge (pour l’instant)

Ceux qui comptaient profiter d’un cornet de churros ou d’un verre pour baisser leur masque seront servis. La préfecture confirme qu’il sera possible de boire et manger en déambulant entre les stands. Cependant, l’institution appelle à la responsabilité de tous et à éviter de se rassembler en groupe.

Il n’a pas été décidé d’une jauge pour accéder aux marchés de Noël. "Mais ce sont les règles en vigueur à ce stade. Si la situation se dégrade, on s’adaptera au niveau national et local", rappelle la préfecture.

D’ailleurs, à quoi tient la fermeture des marchés de Noël? La circulation du virus et la charge des hôpitaux. "Cet été, le taux d’incidence était élevé. Mais, les établissements de santé n’étaient pas surchargés", rappelle Benoit Huber, le directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes.

Maintenant que nous sommes en hiver, ils doivent faire face à d’autres virus - comme celui de la grippe - et fonctionnent déjà à plein régime sans le coronavirus.