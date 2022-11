Le retour de la Grande roue, un décor "colossal", un sapin majestueux... Voilà à quoi va ressembler le village de Noël à Monaco

Alors que les 21 chalets de vente, 21 stands alimentaires, tables de pique-nique, ainsi que la zone de détente et chalet "animation" sont en cours de montage sur le quai Albert-1er, la mairie de Monaco a précisé ce lundi les contours d'un village de Noël prolongeant les événements liés au centenaire de la mort du prince Albert 1er.

Un décor "colossal" de 6 mètres de haut



"Plusieurs scénographies s’inspireront des différents périples du Prince Navigateur, formant ainsi une promenade à la fois ludique et instructive pour petits et grands. Par le biais de scènes animées, certaines espèces animales de l’Arctique seront mises en lumière : le morse, la licorne des mers, l’ours polaire et le pingouin. Le quotidien de l’explorateur n’aura plus de secrets grâce à la reconstitution d’un campement de base comprenant tente, skis et traîneau. Enfin, un décor colossal représentant le prince Albert 1er à la barre de son navire surplombera le Village en son hommage - – 5 mètres de diamètre et 6 mètres de hauteur."

800 sapins et une piste de rollers



800 sapins habilleront le village dont un majestueux de 8 mètres de haut.

Autour, la Grande Roue fait son retour ainsi que le manège sapin, le carrousel, le "toboggan luge" et la promenade en Caribou.



Pour rappel, une piste de rollers remplace cette année la patinoire de glace (lire ci-dessous).