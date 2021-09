Le raisin jusqu’à la déraison à Monaco

Jusqu’au 10 novembre, il est possible de s’offrir un déjeuner ou un dîner dans un lieu unique.

La Société des Bains de Mer a sélectionné des sites insolites: au Casino de Monte-Carlo, sur la terrasse privée du fondateur de la Société des Bains de Mer, dans une des plus belles suites de l’Hôtel de Paris ou de l’Hermitage, dans les caves de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo. Coût par personne? À partir de 500 euros.

Il est aussi possible de déjeuner et se promener en mer à bord d’un Riva 56’à deux ou quatre. La prestation complète est à 4.900 euros incluant la journée, capitaine de bateau (essence non comprise), deux cabines et le déjeuner réalisé par Monte-Carlo Catering.

Et pour un apéritif, le cadre peut être plus surprenant encore: la scène ou une loge de l’Opéra Monte-Carlo, ou encore au bord de la piscine Sky Wellness sur le toit de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo.

Autre réjouissance: une Havana Night au Blue Gin, le samedi 9 octobre, sur des airs latinos et aux saveurs de Cuba. L’occasion de siroter un cocktail créatif à base de rhum, découvrir les secrets de dégustation du cigare ou encore s’initier à la salsa.

Et la saison du raisin offre les déclinaisons les plus originales. Ainsi, tandis que l’Hermitage propose de faire ses vendanges, les Thermes Marins Monte-Carlo ont concocté, jusqu’au 10 octobre, un soin d’une heure et demie à base d’huile de pépin de raisin et au sel de Guérande pour le corps, avec un masque énergisant à base de pulpe de raisin noir et de miel sera également appliqué sur le visage… Son prix? 190€.

Savoir +

300% Yannick Alleno, ce soir à l’Hermitage. Tél.: +377 98.06.98.98. Mail: restaurantalleno@sbm.mc.

Un repas ou un apéritif dans un lieu exclusif. Tél.: +377 98.06.65.06. Mail: Protocole@sbm.mc

Havana Night au Blue Gin, le samedi 9 octobre, au Monte-Carlo Bay. Tel.: +377 98.06.03.60. Mail: mcbay@montecarlobay.mc

Un soin au raisin aux Thermes Marins Monte-Carlo. Tel: +377 98.06.69.00. Mail: thermesmarinsmontecarlo@sbm.mc