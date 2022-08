Le Bal des Fous annulé ce samedi à Cannes

Oh, la tuile... Après les quatre sessions de juillet, Le Bal des Fous devait faire son retour en août, pour autant de dates sur la terrasse du Palais des festivals. Las: la grande fiesta déguisée et à ciel ouvert se retrouve amputée d’une date... En effet, le "Bal des créatures", prévu samedi, est annulé.

Maintenu dIMANCHE

En cause: des problèmes techniques, les organisateurs n’ayant pas assez "de bras" pour assurer la logistique de deux rendez-vous en deux jours. Car, dimanche, c’est le "Bal de la jungle" qui se profile. Et là, pas de fausse joie, il est bel et bien maintenu.

Si l’entrée de la manifestation est gratuite (dans la limite des places disponibles; sinon, il faut attendre des départs pour espérer entrer), certains ont déboursé 30 euros pour obtenir le "Fast Pass", qui les dispensent des (très) longues files d’attente, ce samedi. Ceux-ci ont été contactés par mail par l’organisation, avec deux choix: soit un remboursement, soit la possibilité d’en disposer ce dimanche ou le 21 août, pour le "Bal des pirates".