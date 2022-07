Fight Aids Monaco prépare son gala annuel avec un hommage au groupe Queen

C’est une sorte de sainte trinité humanitaire inédite que traverse la Principauté en ce mois de juillet.

Après le bal de la Rose et le gala de la Croix Rouge monégasque, ce sera au tour de Fight Aids Monaco de mobiliser les bienfaiteurs monégasques, ce samedi soir, pour son gala annuel.

L’association présidée par la princesse Stéphanie fêtera cette année ses 18 ans, à la Salle des Étoiles avec un dîner spectacle assuré par le groupe danois Queen Machine, un tribute band qui reprend les tubes mythiques de Queen.

L’affiche est alléchante et la soirée nécessaire. Ce gala était le premier pourvoyeur de fonds pour le budget de l’association. "C’est notre événement majeur", confirme Hervé Aeschbach qui la coordonne, "d’une part via les revenus de la soirée, d’autre part le gala permet de sensibiliser des donateurs qui nous soutiennent".

Depuis sa création, l’ADN de l’association est d’accompagner les personnes vivant avec le VIH. Aujourd’hui, Fight Aids Monaco compte 117 affiliés reçus deux fois par semaine dans ses locaux. La pandémie avait compliqué la donne mais les activités ont repris progressivement au siège de l’association, toujours dans l’empathie et la bonne humeur.

La prévention chevillée

à l’action

En parallèle, l’équipe de Fight Aids Monaco s’engage à l’année pour mener des actions de sensibilisation et de prévention dans la ville. La plus emblématique ? Test in the city qui propose un dépistage du VIH gratuit, rapide et anonyme, dans la rue, deux fois par an. "C’est toujours une nécessité de rappeler que le VIH n’est pas une épidémie terminée", continue Hervé Aeschbach. Chaque année en France, 6 700 nouvelles contaminations sont enregistrées. "Tout le monde peut être vulnérable face à ce virus. D’où l’importance du dépistage pour déceler les personnes porteuses du VIH de manière à arriver un jour à bout de l’épidémie. Car même s’il y a des traitements plus adaptés désormais, l’annonce d’une séropositivité est toujours une épreuve".

Trop souvent aujourd’hui, la vox populi considère désormais le sida comme une maladie moins grave, plus gérable, qui se soigne. Minimisant son impact. "Ce n’est pas anodin pourtant, on parle de prendre un traitement à vie qui impacte son quotidien et peut avoir des conséquences. C’est la prise de conscience que l’on essaye de faire passer comme message d’où l’utilité de se faire dépister".

Dans le viseur du travail de prévention de l’association, le public jeune pour évoquer les questions et les préjugés qui entourent la sexualité, les notions de rencontre amoureuse, de consentement et de port du préservatif.

À la rentrée, l’une des nouveautés de Fight Aids Monaco sera d’ailleurs d’aborder ces thématiques et les risques dans les soirées, sous la forme d’un escape game ludique, proposé aux classes de Seconde.