Feu d’artifice privé au large de Juan-les-Pins: aucune autorisation donnée par la préfecture maritime de la Méditerranée

L’idée d’un feu d’artifice géant tiré ce jeudi soir au large de Juan-les-Pins sur l’initiative du riche vacancier Frédéric Trukolaski pourrait bien tomber à l’eau.

Ce jeudi matin, la préfecture maritime est pragmatique: pas de demande, donc pas d’autorisation. Si elle a bien enregistré un dossier déposé par une société de pyrotechnie française le 7 août, cette demande a été retirée trois jours plus tard. Et depuis, plus rien! Aucune déclaration n’a été faite auprès des autorités. Et quand Frédéric Trukolaski parle d’une société italienne qu’il aurait chargée pour ce spectacle pyromélodique, la préfecture maritime n’en a pas la moindre trace…

Or, son arrêté n° 081-2009 impose que des démarches doivent être faites quinze jours avant le spectacle.

Tant qu'aucune fusée n'est lancée, il n'y a pas d'infraction

"Si nous constatons l’arrivée de sept barges, nous signifierons que le tir d’un feu d’artifice n’est pas en conformité", explique la préfecture. Mais tant qu’aucune fusée n’est lancée, il n’y a pas d’infraction.

Le non-respect de l’arrêté préfectoral maritime expose son auteur aux dispositions de l’article L5242-2 du Code des Transports. "Est puni de six mois d’emprisonnement et de 3.750€ d’amende le fait, pour toute personne embarquée sur un navire battant pavillon français ou étranger, de ne pas se conformer, dans les eaux intérieures maritimes ou les eaux territoriales françaises, aux règlements et aux ordres émanant des autorités maritimes et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à la police de la navigation maritime."

En attendant, les différentes autorités maritimes et le sémaphore de La Garoupe sont prévenus d’un éventuel convoi de barges d’ici ce soir qui pourrait longer le littoral de Alpes-Maritimes, depuis l’Italie jusqu’à Juan-Les-Pins. Ce qui ne devrait pas passer inaperçu…