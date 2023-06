Fête de la musique, feux d'artifice, soirées nocturnes musicales: ce qui vous attend cet été à Roquebrune-Cap-Martin

Mercredi 21 juin

Fête de la musique avec soirée latino-festive de 19h30 à 22h, sur la place du marché de Carnolès; ainsi que le concert de l’école de musique à 19h30, à l’espace Jean-Gioan.





Samedi 24 et dimanche 25 juin

Fête des Genêts au village sur la place de la République.

Au programme: le bal à 21h30 le samedi et défilé des enfants costumés à 15h le dimanche.





Du samedi 1er juillet au 31 août

Sentier de découverte des petits fonds marins, depuis la plage du Golfe Bleu, partez pour une randonnée palmée organisée sous la direction d’un accompagnateur agréé pour observer les petits fonds de la Zone marine protégée.

Gratuit sur inscription sur le site du département rubrique animations grand public.





Mardi 11 juillet

Soirées Nocturnes musicales, de 19h30 à 22h aux Bains du Cap. Profitez du Centre aquatique pour une soirée endiablée avec un DJ ou un groupe de musique. À cette occasion le snack des Bains du Cap restera ouvert pour profiter de cet évènement.

Tarif d’entrée du centre aquatique, rens. sur lesbainsducap.com





Jeudi 13 juillet

Parades et feux d’artifices, de 21h à minuit sur la Promenade du bord de mer. Au programme: fleurs géantes, licornes et autres animaux imaginaires. Des podiums musicaux ambiancent le parcours et les feux d’artifices complètent la féérie.

Entrée libre.





Mardi 18 juillet

Soirées Nocturnes musicales, de 19h30 à 22h aux Bains du Cap. Profitez du Centre aquatique pour une soirée endiablée avec un DJ ou un groupe de musique. À cette occasion le snack des Bains du Cap restera ouvert pour profiter de cet évènement.

Tarif d’entrée du centre aquatique, rens. sur lesbainsducap.com





Jeudi 20 juillet

Spectacle avec Noëlle Perna Certifié Mado, à 21h au parc du Cap Martin. Mado certifie que ce que vous entendrez et tout ce que vous verrez lors de cette rencontre ne comporte aucune cagade inventée (ou presque). Elle répondra à toutes les questions et surtout répondra à celles .... que vous ne poserez jamais!

Tarifs: 36 euros.

Réservation sur billetterie.wilout.com