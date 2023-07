Flashmob géante, dancefloor en plein air, discothèque muette...: découvrez le programme des 24 heures de la 2e f(ai)tes de la danse à Monaco

Si le gala de la Croix-Rouge, après deux éditions en plein air, déserte cette année la place du Casino pour retourner à la Salle des Étoiles, il y a aura bien du grand spectacle cette année au cœur de Monte-Carlo. Et dès ce samedi où les pavés de la place s’apprêtent à accueillir les pas des danseurs pour la deuxième édition de la F(ê)aites de la danse. L’espace est en chantier depuis quelques jours pour aménager des scènes et des espaces de performances entre le parvis du Casino et les Boulingrins. En coulisses, après quatre représentations hommage à Stravinsky et avant de reprendre la Cendrillon de leur chorégraphe-directeur Jean-Christophe Maillot, la compagnie des Ballets de Monte-Carlo s’apprête à s’offrir tout entière au public, dès samedi 18 heures pour ce rendez-vous voulu populaire, gratuit, festif et artistique. Où plus de dix mille personnes sont espérées.

"Le but est que tout le monde danse"

Objectif : transformer la place du Casino en piste de danse géante jusqu’au petit matin. Car la F (ê) aites de la danse, comme l’orthographe imaginaire de son nom l’indique, n’est pas un spectacle d’artistes pour le public mais un rendez-vous participatif où Jean-Christophe Maillot entend mettre professionnels et amateurs sur le même pied.

"Le but est que tout le monde danse, en offrant un cadre confortable, rassurant, agréable pour que toute personne, quelle qu’elle soit, puisse avoir un rapport à son corps et à la possibilité de danser. Le seul objectif est de provoquer au travers des artistes que nous avons invités, l’envie de faire comme eux. Nous serons dans une proximité très grande, les gens seront les uns à côté des autres, pas dans la dimension de l’artiste sur scène qui domine et impose sa vision des choses", confiait-il en avril dernier en annonçant les contours de cette deuxième édition. Visant à retrouver la magie de 2017, et d’une première qui avait ravi les participants et quelque part surpris la Principauté, pas habituée à accueillir des rendez-vous aussi populaires, bon enfant et gratuits.

Diversité de propositions

Et les moyens sont mis pour réécrire l’esprit de la première fête. Avec près de 250 danseurs et artistes castés par Jean-Christophe Maillot pour partager la diversité de leur pratique de 18 heures samedi… jusqu’à dimanche midi pour les plus robustes. Au programme : ateliers d’initiation aux danses du monde, flash mob, représentation chorégraphique, discothèque en plein air, orchestres, danse de salon…

Le coup d’envoi sera donné dès midi samedi avec un marathon de la danse pensé pour des danseurs aguerris invités à danser sans s’arrêter, jusqu’à l’excès, sur la scène de la Salle Garnier. Mais Monte-Carlo entrera dans le vif du sujet plutôt vers 18 heures avec une barre géante pour préparer - comme un danseur - ses articulations pour se déhancher toute la nuit. Charge à Goran Bregovic, dès 19 heures, d’enflammer le public avec ses airs tziganes capables de réveiller un mort. Country, tango, jazz, claquettes, danse africaine, pole dance, tahitienne, hip-hop, batucada ou boogie-woogie… suivront jusqu’à minuit où la compagnie des Ballets de Monte-Carlo investira la scène centrale pour reprendre Core Meu, ce ballet joyeux devenu un de leurs classiques sur des airs de tarentelle. Un shot d’énergie pour continuer ensuite en mode discothèque jusqu’aux activités détox prévues au petit matin.

En 2017, l'ambiance était au rendez-vous Photo Cyril Dodergny.

Le programme des 24 heures de festivités 12 heures Début du marathon de la danse pour les participants inscrits 15 heures Atelier street art avec Mr One Teas 17 heures Atelier d’expression corporelle pour les enfants à partir de 4 ans avec Baletu Arte Jazz 18 heures Barre géante animée par Richard Coudray, suivi d’un numéro de Tap dance avec Roxane Butterfly et Steven Reinhardt Trio 18 heures Ouverture de la guinguette sur les terrasses du Soleil: tap dance, jazz manouche, tango argentin (à 19 heures), bal musette (à 20 heures), capoeira et percussions brésiliennes (à 21 h 30), danse cubaine (à 22 h 30) puis jam session à partir de minuit et demi. 19 heures Concert de Goran Bregovic et son orchestre des mariages et enterrements 20 heures Talia’s Band au Bar Américain (soul, pop, rock) 20h15 Danses du monde en plein air sur la place du Casino : danses de salon, danse africaine, danse brésilienne, hip-hop, pole dance, tap dance, danse tahitienne, tango argentin, boogie-woogie, country. 21h10 Duo pole dance Marion Crampe et Santeri Koivisto, place du Casino 22h30 Los Vinvancos, flamenco moderne, place du Casino 23h30 Hervé Koubi, danse hip-hop et danse urbaine, place du Casino 00h00 Flashmob géante sur la place du Casino 00h05 Core Meu, le ballet de Jean-Christophe pour la compagnie des Ballets de Monte-Carlo avec la musique d’Antonio Castrignano et l’orchestre des Pouilles Taranta Sounds, place du Casino 00h35 Dancefloor en plein air avec la DJ Agathe Moulin, place du Casino 2 heures Discothèque muette, avec des casques à poser sur ses oreilles, pour profiter de la musique, sans déranger le voisinage 8 heures Grand rassemblement de yoga, terrasses du Soleil avec Yoga Shala Monaco 9 heures Séance de tai-chi-chuan en plein air, terrasses du Soleil 10 heures Danse en famille avec la compagnie Pieds Nus 10h30 Danse inclusive, avec 6e sens compagnie, DK-BEL Cie, AMHM, Monaco Diesease Power, AMAPEI, Happy Hand Monaco 11 heures Orchestre et danse cubaine.