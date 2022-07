Entre danses et confettis, les origines d’"U Sciaratu" sur le Rocher

Le Roca-Club organisait ces soirées de carnaval mais la coutume a été abandonnée dans les années 90. Depuis, la mairie de Monaco a voulu faire revivre ce folklore en organisant, une soirée au mois de juillet afin que résidents et touristes puissent y participer en grand nombre.

Pour Jean-Michel Manzone, secrétaire général du Comité des Traditions Monégasques, "c’est une bonne chose que le concept ait été repris même si je reste nostalgique de l’ancien carnaval. On s’investissait dans la confection des chars et des déguisements, on le vivait. Aujourd’hui ce n’est que de l’observation".

Il faut dire que la tradition a largement évolué au cours des siècles. Autrefois avant le Carême, nombreux étaient les habitants du Rocher qui se déguisaient pour se joindre au corso. Ils faisaient sauter le mannequin "u payassu" fait de paille et de chiffon. À la fin du carnaval, une fois le payassu pendu et brûlé, la place accueillait musique et danses.

Sur le thème de l'Afrique