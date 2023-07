Dépêchez-vous, il reste encore des places pour participer au MC Summer Concert de ce vendredi soir à Monaco

Si le concert est gratuit, il faut néanmoins retirer un billet pour y assister. Et il reste des places. Il est en effet encore possible de venir retirer son ticket d’entrée au Grimaldi Forum ce vendredi, entre midi et 19h, sur présentation d’un justificatif: soit avec une carte d’identité monégasque, une carte de séjour, un carnet de correspondance ou encore une carte d’étudiant.

Chaque personne peut retirer un deuxième billet "invité", sans critère de lien avec la Principauté mais cet invité devra être de la même tranche d’âge.

À noter que le concert est également accessible aux 13-25 ans dont un des parents travaille au sein d’une des institutions organisatrices.

L’ouverture des portes se fera à 18h30.

Le parking du centre commercial de Fontvieille, sera, à partir de 18 heures, accessible gratuitement à tous les véhicules entrants.

Un espace 2 roues plus important sera créé à l’occasion.