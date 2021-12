Covid-19: Jean Roch jette l'éponge, la Gioia à Saint-Tropez ne rouvrira pas pour le réveillon

"Les gens ne peuvent pas danser, c’est donc impossible de donner du divertissement et de faire la fête pour la fin de l’année", résume, dépité, celui qui s’est battu de longs mois pour la réouverture des clubs.

À Saint-Tropez, la polémique avait concerné, en août 2020, une grande fête électro en plein air sur une plage privée de Ramatuelle. La vidéo de l’événement parfaitement légal avait suscité des remous à une période où, déjà, les gestes barrière étaient mis en avant.

"On ne va pas empêcher les jeunes à qui on a demandé de se vacciner de rester chez eux, de ne pas trinquer, de ne pas danser, de ne pas faire la fête. Le risque, ce sont donc des fêtes sauvages, sans aucun protocole, ni geste barrière", craint le professionnel de la nuit.

Un paradoxe à l’heure où le port du masque en extérieur est très contrôlé par les gendarmes lors de leurs patrouilles pédestres au cœur du village.

Jean Roch ne veut pas polémiquer, ni faire de prévisions (la fermeture des clubs était initialement prévue pour quatre semaines). "On n’a pas de visibilité, cela va dépendre des statistiques. On espère tous que la situation s’améliore pour que la vie reprenne son cours. Mais pour la fin de l’année, on aura un contexte inévitable de fêtes sauvages."