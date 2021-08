A Monaco, un feu d’artifice pour oublier, profiter et danser

Vingt mois que le ciel monégasque ne s’était pas embrasé de mille feux. Le dernier feu d’artifice tiré en Principauté remontait à novembre 2019, un soir de fête nationale. Une éternité.

Un vide pyromusical (enfin) comblé ce samedi, à 22 h pétantes, lorsque les premiers feux de Bengale rouges, suivis de trois cocotiers verts projetés à cent mètres de hauteur, ont illuminé le port Hercule.

Et comme un pied de nez à ce satané virus qui pollue nos vies depuis bien (trop) longtemps, une version lente de What a wonderful world a été choisie pour amorcer ce show de dix-sept minutes. Avant d’enchaîner sur du Queen, Sting, Metallica, Imagine Dragons ou encore Robbie Williams.

" Pour une reprise d’activités, et de la vie, on a voulu s’écarter de la musique classique, pourtant parfaite pour un spectacle pyromusical, afin de privilégier du rock plus moderne ", sourit Stéphane Lobono, directeur général de Flash Art Monaco et concepteur du spectacle avec Markus Katterle.

Ce n’était d’ailleurs guère anodin qu’ils baptisent ce feu d’artifice par le triptyque suivant : " Forget, Enjoy and Dance ! " Littéralement : " Oublie, profite et danse ! "

« Bouffée d’oxygène »

Après (presque) deux années de traversée du désert, Stéphane Lobono et son équipe voulaient mettre le paquet pour, justement, mettre aux oubliettes une période délicate.

" C’était infernal à vivre. Économiquement, ce fut dur mais on a passé le cap sans argent grâce à l’aide de Monaco et l’Allemagne (1) . Le plus dur, c’était la frustration car on stockait beaucoup de musiques que l’on pouvait potentiellement utiliser pour un feu d’artifice. "

Sans la possibilité de faire parler la poudre.

" On n’a pas pu faire notre métier. Certains, pour pouvoir survivre, sont partis faire de l’électricité ou du câblage informatique. D’autres sont restés sans travailler. Alors, forcément, c’est une bouffée d’oxygène de se retrouver, se satisfait Stéphane Lobono. On voulait s’embrasser mais on ne pouvait pas. "

10 tonnes de matériel

Samedi matin, sur la digue du port Hercule, les artificiers opéraient les derniers réglages au gré des neuf stations de tir. Jeudi, un semi-remorque rempli à ras bord d’engins pyrotechniques était arrivé sous bonne escorte policière.

" On a dix tonnes de matériel, ce qui représente environ 1 800 tirs ", chiffre Stéphane Lobono.

Tout a été numérisé pour que les roquettes, palmiers et autres chandelles romaines se calent sur le rythme des musiques diffusées au cœur des trois zones réservées aux spectateurs avec pass sanitaire (lire ci-dessous).

" C’est la musique qui donne le tempo du feu d’artifice. On l’utilise comme le support de traduction d’une émotion. Sans elle, on ne pourrait pas magnifier le produit. Un feu d’artifice traditionnel [sans musique, ndlr] peut être très beau mais il est répétitif, car les produits d’artifice ne se renouvellent pas beaucoup. "

Outre une sensibilité musicale à posséder, l’artificier ne doit bien sûr rien négliger sur la sécurité. " À Monaco, comme on est en ville, on ne peut pas avoir des engins pyrotechniques avec un calibre supérieur à 200 mm. Cela représente une distance de sécurité de 180 mètres. "

Hommage aux morts de la Covid-19

D’ailleurs, quelques heures avant le show, une commission de sécurité (2) s’est rendue sur site pour vérifier que le dispositif répondait aux normes de sécurité. Une inspection passée sans encombres.

Place au show. À dix-sept minutes intenses, oniriques. Et un bouquet musical sur l’air d’Angels de Robbie Williams. Un hommage à toutes les personnes emportées par la Covid.

1. Flash Art Monaco est le siège d’une boîte allemande.

2. Composée des sapeurs-pompiers de Monaco, du gouvernement princier et de la mairie de Monaco.