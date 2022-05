200 bougies à souffler pour la basse fontaine et celle du Peyra à Vence, ce samedi

Deux vieilles dames vont souffler leurs deux cents bougies à Vence. Érigées en 1822, la basse fontaine, place Anthony-Mars, et la fontaine du Peyra, à l’entrée ouest de la cité historique, fêtent leur bicentenaire cette année. Un anniversaire particulier qui sera célébré ce samedi lors de la fête des fontaines organisé par l’association Lo Cepon (lire par ailleurs).

Ce rendez-vous, lancé il y a 16 ans, met à l’honneur aussi bien les fontaines que l’eau. Si la situation est inquiétante dans le département, 98 des 163 communes des Alpes-Maritimes sont en alerte sécheresse, Vence n’est pas touchée (lire Nice-Matin d’hier).

L’histoire de l’eau à Vence

Vence est une commune privilégiée. Elle est traversée par deux sources, l’incontournable Foux qui alimente la grande majorité de la vingtaine de fontaines de la cité des Arts et le Riou qui alimente des habitations dans le centre historique depuis 1886. Il y a aussi les cours d’eau: la Cagne, la Lubiane et le Malvan.

"À Vence, on dit que les Vençois pourront mourir de faim, mais jamais de soif ", sourit Marc Chaix, conseiller municipal délégué au Patrimoine.

Le lien entre la cité des Arts et l’eau remonte à l’époque romaine. Quand la Foux était acheminée par un aqueduc au Ier siècle. Il a été construit pour alimenter la ville mais aussi, ses thermes! "Dans certains écrits, il est dit que Poppée la femme de l’empereur romain Néron [qui est à l’origine de l’aqueduc, ndlr] venait à Vence pour prendre les eaux des thermes et se soigner avec", raconte Marc Chaix.

Ce que racontent la basse fontaine et celle du Peyra

Les deux fontaines monumentales de Vence sont-elles indissociables? En tout cas, elles ont toutes deux étaient construites en 1822. Par le même architecte grassois, Étienne Goby, et par le même tailleur de pierres, Joseph Faissole. Les deux, encore une fois, ont été érigées avec des pierres venues tout droit de la Sine. Et les vasques des deux sont en forme de trèfles à quatre feuilles. La particularité de la basse fontaine – qui s’appelle ainsi car une fontaine plus basse la jouxtait, c’est cette dernière qui se trouve désormais place du Grand-Jardin – est son fût de colonne fait d’un seul bloc de pierre.

Avant 1822, ces deux fontaines existaient déjà. La première version de celle du Peyra date de 1539 et celle de la basse fontaine de 1578.