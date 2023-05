"Une affirmation politique": productrice de cinéma, Julie Viez a monté les marches du Festival de Cannes avec son bébé dans les bras

La scène n'est pas courante, même si on commence à voir de plus en plus d'enfants, dans le Palais des Festivals. Ce mardi 23 mai, la productrice de cinéma, Julie Viez a monté les marches, avec son bébé dans les bras.

Productrice du film de Jim Jarmush, Return to Reason, elle souhaitait "venir avec son bébé était une affirmation politique de sa part (…) pour montrer que les femmes peuvent avoir des enfants et travailler en même temps", ont indiqué les organisateurs du festival.

Un "geste politique" en somme. Le bébé lui, n'a pas paru plus perturbé que cela, sur le tapis rouge.

Photo: Sébastien Botella/Nice Matin .

Reste que cette affirmation de la maternité au sein des professionnels du cinéma, n'est pas du goût de tout le monde, à en croire les commentaires sous la vidéo de Brut. "Un bébé n’est pas un accessoire. Aussi belle l’initiative soit-elle", écrit une internaute. "Travailler c’est aller sur un tapis rouge à cannes avec un bébé? Ça c’est que de la pub pour se montrer et une insulte aux gens qui travaillent 8-9 heures par jours . Ça c’est avoir de la chance et rien plus!", dit une autre.

"Et les flashes pour le bébé, on en parle non mais pas besoins de se servir de son enfant pour prouver qu’on peut bosser en étant maman", critique une autre personne. Quant à la comparaison douteuse, on y a aussi droit: "elle arbore son enfant comme un sac à main.. pas dingue".

Quoiqu'il en soit, malgré les esprits chagrins, ce geste avait quelque chose de rafraîchissant!