Quentin Tarantino en visite surprise au 76e Festival de Cannes: voici nos 5 personnages préférés tirés de ses films

Vincent Vega

Quel film? Pulp Fiction, Palme d’Or 1994

C’est qui? Homme de main de Marsellus Wallace (Ving Rhames) et ami de Jules Winnfield (Samuel L. Jackson), Vincent Vega est animé par des choses simples: les fast-foods, les massages de pieds, le twist, la cocaïne et le niveau de vie en Europe. Comme c’est un homme carré, il n’hésite pas à tenir compagnie à Mia, la femme de son boss incarnée par Uma Thurman, l’amenant dans un restaurant ringard se régaler d’un milk-shake avant d’enflammer la piste de danse avec du twist, un clin d’œil assumé à "La Fièvre du samedi soir". En 1994, John Travolta est dans le dur et ce rôle de Vincent Vega va le remettre sur le devant de la scène. Même sa mort est atypique puisqu’il se fait fumer sur la cuvette des toilettes en train de lire un "Modesty Blaise". Classe.

Sa citation mythique: "Putain le con, j’ai buté Marvin!"

M. F.

John Travolta en Vincent Vega. DR.

John Ruth

Dans quel film? Les Huit Salopards

C’est qui? Bacchantes de Viking, peau de bête pour se protéger du froid et caractère de grizzli, ce chasseur de prime est surnommé "Le Bourreau", tant il met un point d’honneur à escorter ses prises jusqu’à la corde qui va les pendre haut et court. Dans le western sans foi ni loi de Tarantino, il doit conduire Daisy jusqu’à sa mort promise dans le Wyoming. Mais le blizzard l’oblige à faire halte dans une auberge au milieu des montagnes, parmi d’autres cow-boys particulièrement louches. Prudent à l’extrême voire parano, John Ruth se menotte à Daisy pour ne pas la perdre de vue. C’est une brute aussi, qui n’hésite pas à bourrer le pif de sa prisonnière quand elle la ramène un peu trop. Mal lui en a pris, car les complices lui feront payer, avec un breuvage qui va s’avérer particulièrement fort de café! Le meilleur rôle de Kurt Russell depuis Snake Plissken dans "New York 1997".

Sa citation mythique : "Quand le soleil aura décidé de se lever, j’emmène cette femme se faire pendre."

A. C.

Kurt Russell en John Ruth. DR.

Jackie Brown

Dans quel film? Jackie Brown

C’est qui? Caractère affirmé, looks d’enfer, cette hôtesse de l’air fait passer du cash en douce pour un trafiquant d’armes. Quand elle se fait serrer, elle doit collaborer avec la police. Et a une idée dans la tête: doubler tout le monde et se faire la malle avec la monnaie. Pam Grier, figure emblématique de la Blaxploitation, a un charisme fou, sur fond de tubes funk-soul (dont "Across 110th Street", bijou de Bobby Womack).

Sa citation mythique : "Un mec qui devait lui en vouloir a abattu Beaumont d’une balle dans le citron. Oh non! C’est chié ça, putain t’as vu ça rime: a abattu Beaumont, d’une balle dans le citron!" J. B.

Pam Grier en Jackie Brown. DR.

Elle Driver

Dans quel film? Kill Bill et Kill Bill 2

C’est qui? Impétueuse et insolente, dépourvue d’empathie et redoutablement cruelle – c’est pour tout ça qu’on adore la détester –, elle est une des tueuses à gage du Détachement international des Vipères Assassines, la plus fidèle à Bill. Et, par conséquent, une des personnes à tuer sur la liste de Beatrix (Uma Thurman). Incarnée à l’écran par Daryl Hannah (son premier rôle de méchante), Elle Driver est le double maléfique de Beatrix. Même formation, compétences égales mais chemins différents. Son œil droit, recouvert par un bandeau, a été arraché par le maître des arts martiaux Pai Mei après qu’elle l’ait insultée. Au sein du détachement, elle porte le nom de code "California Mountain Snake", ce serpent inoffensif pour l’homme mais dangereux pour les autres reptiles. Tout un symbole de nocivité envers ses petites camarades! Meilleures armes? Le combat au corps à corps, les poisons et les tenues sexy…

Sa citation mythique: "J’ai tué ton maître et je vais te tuer à ton tour. Avec ton sabre. Sabre qui deviendra dans un avenir vraiment très proche ma propriété."

A. H.

Darryl Hanna en Elle Driver. Photo TFM Distribution.

Hans Landa

Dans quel film? Inglourious Basterds

C’est qui? Raffiné et polyglotte, le colonel Hans Landa est aussi une gigantesque ordure. Un des meilleurs méchants du cinéma. C’est de lui que part toute l’intrigue, puisque c’est ce colonel nazi qui donne l’ordre de tuer la famille de Shosanna Dreyfus (Mélanie Laurent). Dans ce rôle de parfait salopard, le Germano-Autrichien Christoph Waltz, qui a fait carton plein sur les récompenses. Prix d’interprétation masculine à Cannes (2009), Golden Globe et Oscar du meilleur second rôle… Parfait méchant, le comédien a d’ailleurs enchaîné ensuite les rôles de sale type.

Sa citation mythique : "Ouhhh! C’est un bingo! C’est comme ça qu’on dit? C’est un bingo!" A. Ma.