Pourquoi Tom Hanks était fou furieux après un employé du Festival de Cannes sur le tapis rouge

Un an après sa montée des marches pour "Elvis", Tom Hanks était de retour sur la Croisette pour la projection du nouveau Wes Anderson, "Asteroid City". À ses côtés étaient également présents le célèbre réalisateur, mais aussi l'actrice Scarlett Johansson.

Si la montée des marches s'est à priori déroulée sans événement perturbateur, des photos ont rapidement circulé sur internet, montrant une possible altercation entre Tom Hanks, sa femme et un homme semblant appartenir à l'équipe du Palais des Festivals.

Tom Hanks caught in 'heated altercation' with staff at Cannes Film Festivalhttps://t.co/t9JyVnoMSN pic.twitter.com/wA7VKdatC2 — MirrorUSNews (@MirrorUSNews) May 24, 2023

Plusieurs médias ont relayé cette image, évoquant un "air très sévère" pris par l'acteur de Forrest Gump, ou encore sa femme qui "tentait visiblement de calmer le jeu", sans avoir davantage d'informations.

Nous sommes allés vérifier les faits sur la rediffusion filmée de la montée des marches de ce mardi 23 mai. Avant l'arrivée de l'ensemble de l'équipe du film devant les photographes, certains acteurs se sont avancés en individuel ou en couple devant les objectifs pour quelques clichés. Ce fut notamment le cas pour Tom Hanks et pour sa femme Rita Wilson, photographiés devant les célèbres marches rouges.

Pas le bon moment pour monter les marches?

Une fois ces clichés pris, on voit l'acteur tendre sa main à sa femme en se dirigeant vers les marches, lorsqu'un membre du staff du Palais des Festivals, visiblement le même homme que sur la photo de "l'altercation", interpelle le couple (voir la photo en tête d'article).

A ce moment-là, la caméra filme de nouveau le reste du tapis rouge, nous empêchant de voir l'échange complet, mais on peut supposer que la photo ait été prise à ce moment-là.

Seulement, quelques secondes plus tard, on voit de nouveau Tom Hanks et Rita Wilson à l'image, mais se dirigeant dans le sens inverse, en direction du reste de l'équipe du film et des photographes du tapis rouge. En effet, il était désormais temps de photographier l'ensemble des acteurs du film, tous réunis.

Tom Hanks et sa femme Rita Wilson font demi-tour. Capture d'écran France TV / Brut. DR.

On peut donc imaginer que l'homme qui a interpellé le couple leur a simplement indiqué que ce n'était pas encore le moment de monter les marches, et leur a demandé de faire marche arrière pour rejoindre leurs camarades de jeu, même s'il n'y a aucune confirmation du Palais des Festivals ou de l'acteur lui-même.