Michael Douglas recevra une Palme d’or d’honneur à Cannes

1993, dans "Chute Libre" de Joel Schumacher, en compétition officielle à Cannes, Michael Douglas, coupe de cheveux en brosse, pompe usée, chemise à manches courtes blanches et sueur en bandoulière, craquait littéralement sous la chaleur de Los Angeles dans un film sur le ras-le-bol général, un sentiment qui habite chacun et chacune d’entre nous, parfois.



Trente ans après, Michael Douglas est de retour sur la Croisette où il va recevoir une Palme d’or d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Ce titre honorifique lui sera remis lors de la cérémonie d’ouverture, le 16 mai.

"C’est toujours une bouffée d’air frais que de venir à Cannes qui, depuis longtemps, est un lieu d’accueil formidable pour les créateurs, les audaces artistiques et les belles histoires. Depuis 1979, et ma première fois pour "Le Syndrome chinois", jusqu’à la dernière, l’avant-première mondiale de ‘‘Ma vie avec Liberace’’ en 2013, le Festival m’a toujours rappelé que la magie du cinéma ne réside pas seulement dans ce que l’on voit à l’écran mais aussi dans sa capacité à émouvoir les gens du monde entier. Après plus de 50 ans de carrière, c’est un honneur de revenir sur la Croisette pour ouvrir le Festival et parler notre langue commune, celle du cinéma", a déclaré l’acteur dans le communiqué officiel du Festival.

Un monstre sacré

Le fils de Kirk, lui aussi une icône du cinéma, reste une légende du septième art. Il suffit de zieuter son CV pour se rendre compte du monstre sacré qu’il est: "A la poursuite du diamant vert", "Le Diamant du Nil", "Wall Street", "Liaison fatale", "Black Rain", "Basic Instinct", "Chute libre", "The Game", "Traffic" mais aussi des séries à succès comme "Les rues de San Francisco" et, dernièrement, "La méthode Kominsky" sur Netflix.

Oscarisé en 1988 avec son rôle de Gordon Gekko dans "Wall Street" d’Oliver Stone et lauréat d’un César d’honneur en 2016, le mari de l’actrice Catherine Zeta-Jones parle français, comme son père, et devrait ainsi se sentir comme un poisson dans l’eau sur La Croisette. Tout l’inverse de son personnage de William Foster qui, dans "Chute libre", pète les plombs quand le fast-food Whammy Burger lui refuse un petit-déjeuner car l’heure limite est dépassée depuis peu...