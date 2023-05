Malgré les polémiques, Johnny Depp a été accueilli avec ferveur à l'ouverture du Festival de Cannes

Il ne devait pas s'attendre à pareil accueil... L'acteur américain Johnny Depp a été accueilli avec ferveur mardi soir à Cannes, où il est venu présenter le film d'ouverture "Jeanne du Barry", en dépit de la polémique entourant sa présence.

Costume foncé, queue de cheval et lunettes de soleil, l'Américain a pris plusieurs minutes pour saluer les nombreux fans qui l'attendaient à l'entrée du tapis rouge. Certains ont aussi scandé son nom.

De longs applaudissements dans le Grand Théâtre Lumière

Se livrant à des accolades, Johnny Depp a ensuite pris le chemin du tapis rouge. Dans "Jeanne du Barry", il tient le rôle principal, celui du roi Louis XV. Il est ensuite entré dans la grande salle où se tient la cérémonie d'ouverture, puis la projection de ce long-métrage, main dans la main avec sa réalisatrice Maïwenn, avant d'y être applaudi.

L'acteur de 59 ans a été banni des plateaux de tournage américains depuis les procès qui l'ont opposé à son ex-épouse Amber Heard sur fond d'accusations de violences conjugales et de diffamation mutuelle.

M. Depp n'a pas été condamné sur le fond et a récusé toute violence. Mardi, un collectif d'actrices et d'acteurs français a critiqué le Festival de Cannes, jugeant qu'il déroule "le tapis rouge aux hommes et femmes qui agressent", notamment en référence à l'acteur.