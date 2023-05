"Je travaille uniquement selon mes convictions et mon désir": Maïwenn ouvre le Festival avec "Jeanne du Barry" et explique ses choix

Au diable les polémiques! Avec "Jeanne Du Barry", Maïwenn signe un film magnifique, à l’ouverture du 76e Festival de Cannes. Une roturière qui s’élève grâce à la culture et au libertinage, jusqu’à devenir la favorite du roi : l’actrice a trouvé là un rôle à sa (dé)mesure. Au travers des glaces sans tain du palais royal, on ne peut d’ailleurs s’empêcher d’y voir de nombreux effets miroirs, notamment son élévation au travers de plusieurs mentors (ou mécènes). La réalisatrice, elle, signe un film grandiose, plein de magnificence, sans être compassé. Qui fait un bel écho au XVIIIe siècle, tout en résonnant de modernité.

Qui mêle les tons, les costumes, la musique avec maestria, pour dépeindre les coulisses (et surtout les alcôves) de Versailles, mais surtout un magnifique portrait de femme. À ses côtés, Johnny Depp (dont on oublie très vite l’accent léger, pour ne retenir que sa noblesse de jeu) est souverain dans le rôle de Louis XV, tandis que Benjamin Lavernhe (qui interprète Jean Benjamin de Laborde, premier valet de chambre du roi), Melvil Poupaud (le comte Du Barry) ou Pierre Richard (étonnant Richelieu) notamment complètent un casting royal. Intrigues de cour et romance sulfureuse cohabitent au sein d’un grand spectacle, à la fois historique et intimiste, où le cœur, mais aussi le corps, ont chacun leur raison d’être.

À quelques heures à peine de la première montée des marches, malgré le double enjeu d’une projection à Cannes et d’une sortie en salles, Maïwenn s’est livrée avec (bonne) grâce à notre interview.

La vie de Jeanne est une espèce de métaphore sur la façon dont j’ai traversé le cinéma

Souvent, les filles expriment leur désir de devenir princesse de conte de fées. Enfant, vous rêviez d’être comtesse, courtisane et favorite du roi!

Ah ! (sourire) Dans ce film, j’ai voulu mêler plusieurs formes de récits, dont le conte de fées, qui peut se retrouver notamment à travers les méchantes filles du roi, assimilables à des sorcières. Mais c’est aussi un film lyrique, classique, à l’image des tableaux du XVIIIe que j’aimais regarder.

Pourtant, il est aussi empreint d’une grande modernité!

Cette modernité est peut-être due à mon tempérament, mais je ne l’ai pas recherchée. Je ne voulais pas de dialogues poussiéreux, mais intemporels, que j’ai écrits. Pareil pour les costumes, les décors… C’est le XVIIIe , mais c’est une inspiration pour faire du beau, à travers mon regard subjectif.

Cette comtesse, roturière qui parvient à s’élever jusqu’à la Cour, un personnage sur mesure, aux effets miroirs?

Je n’ai pas consciemment cherché d’effet miroir, mais la vie de Jeanne est déjà une espèce de métaphore sur la façon dont j’ai traversé le cinéma, même si c’est un milieu qui s’est beaucoup plus ouvert ces dernières années.

Une courtisane pour héroïne, qui s’émancipe par le libertinage, et tant pis pour le politiquement correct actuel?

Non, je ne m’en fiche pas, parce que je suis une fille de mon époque, et je suis consciente des conséquences d’un trop-plein de médias, où le moindre épiphénomène est amplifié. Si prendre Johnny Depp comme acteur et écrire des dialogues modernes me rend marginale, alors oui, mais moi, je travaille uniquement selon mes convictions et mon désir, qui priment avant toute stratégie. Je voulais d’abord un acteur français pour le rôle de Louis XV, mais aucun ne m’a fait vibrer, alors c’était plus important de rester loyal à mon désir.

Lorsqu’il dit que notre pays est sa deuxième maison, ce n’est pas du tout une posture

Votre image de Johnny Depp avant ce film? Un mythe?

Non, pour moi, ce n’était pas un mythe. Quand on s’est rencontré en 2020, je me suis d’ailleurs conditionnée à ce que ce ne soit surtout pas un rendez-vous de fan, car en tant que réalisatrice, cela ne produit rien de bon d’être dans la « fanitude ». Ce qui fait avancer un plateau et me légitime, c’est mon histoire et ce que je veux tirer de mes acteurs, et, quand on est fan, on avale tout sans discernement. Avec Johnny, bien sûr, on a eu des désaccords mais aussi de grands moments de complicité, et ça, évidemment, les médias ne le relatent pas.

Sur d’autres films, j’ai déjà eu des désaccords, mais comme ce n’était pas Johnny Depp… Et puis en vérité, ces désaccords sont aussi la preuve de tout l’investissement qu’il a mis dans ce rôle. Il était très documenté, et déjà très érudit sur cette époque. Il m’a même surprise en écoutant de la musique en fonction des scènes qu’il allait jouer. Sa curiosité est allée bien au-delà de Louis XV et d’ailleurs, il n’a pas attendu ce film pour s’intéresser à la France. Lorsqu’il dit que notre pays est sa deuxième maison, ce n’est pas du tout une posture.

Dire qu’il ne fallait pas le prendre en raison du procès Amber Heard, c’est un faux procès?

(elle réfléchit) Un faux procès, je ne sais pas. Quoi que je dise, c’est monté en épingle. Si je dis que ce n’est pas à moi de juger, on me juge, et si je dis que je n’ai fait que filmer l’acteur et pas l’homme, on me juge aussi. Tout est sujet à débat et polémique autour de Johnny Depp.

La comtesse impose un style Du Barry à la Cour. Vous avez imposé un style Maïwenn dans le cinéma?

Je ne crois pas, ce serait immodeste de le dire. Peut-être une touche personnelle, j’espère, mais plein d’autres cinéastes ont leur patte à Cannes, et cette diversité est formidable.

Le cérémonial de Cannes, un petit côté Versailles?

Oui, les marches, ça flatte peut-être un peu notre ego. Mais ce film représente tellement de travail. Je l’ai en tête depuis dix-huit ans, j’ai bossé sept ans dessus, alors c’est bien que ça se finisse avec des robes, du maquillage des coiffures, dans l’esprit festif du Festival ! Mais j’ai aussi du travail à Cannes, et je fais en sorte de donner du contenu à mes interviews, par respect du journaliste, du lecteur et du spectateur.

Pour être honnête avec vous, je n’aime pas trop le sexe au cinéma

Au sein de votre formidable casting, il y a notamment Pierre Richard, dans une scène plutôt (dé)culottée!

(rires) La seule scène de cul, c’est avec lui ! Pour être honnête avec vous, je n’aime pas trop le sexe au cinéma, je n’aime pas jouer ces scènes ni les demander à mes acteurs car, si ce n’est pas lié au récit ou au rapport entre les personnages, je ne vois pas l’intérêt. Mais là, il fallait mettre un peu de sensualité dans le film, et on ne pouvait quand même pas faire abstraction du métier que Jeanne exerce, ni de la violence que ces femmes subissaient et qu’elles peuvent encore subir.

Le plus beau compliment qu’on puisse me faire, c’est dire que Jeanne est le portrait d’une femme actuelle. Dès qu’une femme est libre avec son corps et qu’elle aime un homme de pouvoir, on continue de la juger comme une femme vénale, mais en omettant que l’amour peut aussi exister entre une femme de classe inférieure et un homme plus puissant.

Quel regard portez-vous sur votre parcours, depuis "La Gamine" qui jouait avec Johnny Hallyday?

Je suis plutôt fière, mais je ne me repose pas non plus sur mes lauriers. L’exigence, c’est dur, et le succès n’a fait qu’élargir mes certitudes.

Adèle Haenel vient de claquer la porte du cinéma. Vous, plutôt du genre à l’enfoncer d’un coup de pied, non?

Vous savez, moi, je n’aime pas la caricature. Dès qu’on est dans la nuance, on se fait taxer de marginalité, alors que ce sont les discours radicaux qui sont marginaux. Des gens bien et des gens mauvais, il y en a absolument dans tous les milieux, et le cinéma n'est pas plus pourri qu’un autre. Des gens ont misé sur moi à mes débuts sans être sûrs de rentrer dans leurs frais, et l’on n’est pas toujours agressée dans la nuit par un producteur. Être féministe, ce n’est pas non plus être contre tous les hommes.

Jeanne Du Barry n’est ni une sainte, ni une diablesse

Qu’avez-vous préféré jouer dans la Comtesse Du Barry?

Ses paradoxes ! Il n’y a rien de plus grisant pour une actrice ou une réalisatrice. Jeanne Du Barry n’est ni une sainte, ni une diablesse, elle fait cohabiter les paradoxes comme dans la vie où les gens ne sont pas tout blanc ou tout noir.

Entre Vincent Cassel et Johnny Depp, quel est votre roi de cœur?

Ah, Mars et Jupiter… Ils sont très différents, on ne peut pas se comporter de la même manière face à chacun d’eux, mais ils ont tous les deux du génie, des failles aussi, c’est évident, mais ils sont tellement habités. Après, du génie, il n’y en a pas que chez des stars. Je pense aussi à Dylan Robert, qui est phénoménal dans "Sheherazade" et "ADN". Il a eu des ennuis avec la justice, mais s’il peut lire ces lignes, il faut qu’il sache que je le considère aussi comme un génie lui aussi.