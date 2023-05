Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Scarlett Johansson, The Weeknd... Toutes les stars attendues au Festival de Cannes

Ils attireront tous les regards et feront monter la température sur le tapis rouge. Tour d'horizon des stars incontournables du 76e Festival de Cannes, le plus glamour des grands rendez-vous mondiaux du cinéma.

Les Depp, père et fille

Dans la famille Depp, Cannes a vu grandir le père, qui a monté les marches pour "Las Vegas Parano" de Terry Gilliam, "Ed Wood" de Tim Burton ou encore un "Pirates des Caraïbes" en 2011. Pour le meilleur, et pour le pire, avec son premier film de réalisateur, "The Brave", très froidement accueilli par la critique en 1997.

Un quart de siècle plus tard, le destin de la star de 59 ans s'y joue à nouveau. Persona non grata à Hollywood depuis les accusations mutuelles de violences conjugales et de diffamation avec son ex-épouse Amber Heard, Depp va tenter un grand retour: il est la tête d'affiche du film d'ouverture, "Jeanne Du Barry", où il joue Louis XV.

Quelques jours après, c'est sa fille, Lilly-Rose Depp, qui montera les marches, pour son rôle de jeune pop star dans la série "The Idol". Un rôle de premier plan pour la fille de Vanessa Paradis qui compte, à la veille de ses 24 ans, sur Cannes pour se faire un prénom.

Pascal et Almodovar: le moment Pedro

Deux Pedro sur le tapis rouge. Almodovar, grand habitué de Cannes dont il a présidé le jury en 2017, n'a jamais tenu rigueur au festival de ne pas lui avoir décerné une Palme d'or, malgré ses nombreux films en compétition, de "Tout sur ma mère" à "Douleur et Gloire".

Le réalisateur espagnol revient avec l'un des projets les plus "hype" de la sélection, un court-métrage (25 min) aux allures de western, qui raconte l'histoire d'amour entre deux hommes, joués par Ethan Hawke et Pedro Pascal, acteur d'origine chilienne au firmament avec ses rôles dans les séries "The Mandalorian" et "The Last of Us". Les fashionistas flasheront sur les costumes signés Anthony Vaccarello, le directeur artistique d'Yves Saint-Laurent, qui produit cet objet inclassable.

Margot Robbie, Scarlett Johansson, Tom Hanks

Elle est l'actrice du moment: à 32 ans, Margot Robbie, l'Australienne qui a joué sous la direction de Quentin Tarantino ou Martin Scorsese n'a plus grand-chose à prouver. Le public l'avait laissée début janvier dans son rôle d'aspirante actrice déjantée dans "Babylon" de Damien Chazelle. Un rôle qui lui avait valu sa deuxième nomination aux Oscars.

Elle montera les marches à Cannes aux côtés d'une cohorte de stars -- Scarlett Johansson, Tom Hanks ou Tilda Swinton -- qui viendront défendre le nouveau film de Wes Anderson "Asteroid City", en lice pour la Palme d'or.

Après Cannes, elle sera cet été la star de "Barbie", réinterprétation grinçante de l'univers de la poupée blonde signée Greta Gerwig ("Ladybird" (2017), "Little women" (2019)).

Brad Pitt, Margot Robbie et Leonardo DiCaprio lors de la présentation de "Once upon a time in Hollywood" Photo: Sébastien Botella/Nice Matin.

The Weeknd

Après les Sparks en 2021, la fiction sur Elvis et le biopic sur David Bowie l'année dernière, place à la superstar de la musique canadienne The Weeknd, de son vrai nom Abel Tesfaye. L'interprète de "Blinding Lights" sera présent sur le tapis rouge cannois en qualité de co-créateur et acteur de la très attendue série "The Idol", histoire d'une jeune pop star (Lily-Rose Depp) victime d'une dépression nerveuse.

Cette série HBO a fait l'objet de plusieurs controverses. Selon Rolling Stone, la production a subi de nombreux retards et des réécritures. Des soubresauts causés, selon l'article, par le réalisateur d'Euphoria, Sam Levinson, également aux manettes de cette série.

Natalie Portman et Julianne Moore

L’actrice oscarisée Natalie Portman est attendue sur la Croisette aux côtés de Julianne Moore (elle aussi Oscarisée) et du réalisateur américain Todd Haynes, pour défendre le drame "May December", en lice pour la Palme d'or. L'égérie Dior n'était pas venue à Cannes depuis 2015 et la présentation du film "Une histoire d'amour et de ténèbres", qu'elle avait réalisé.

En 2020, elle avait fait sensation avec sa tenue aux Oscars. La raison ? Elle avait fait broder sur sa veste les noms des réalisatrices snobées par l'Académie, parmi lesquelles Greta Gerwig, Lulu Wang ou encore Mati Diop.

Natalie Portman, sur le tapis rouge en 2015. Photo: Frantz Bouton.

Harrison Ford et Steven Spielberg

Des légendes du cinéma comme Harrison Ford monteront les marches: l'acteur retrouve à 80 ans le costume d'archéologue d'Indiana Jones pour le 5e volet de la saga imaginée par Georges Lucas et portée à l'écran par Steven Spielberg. Issue de l'un des plus grands studios américains, Warner, la nouvelle présidente du festival, Iris Knobloch, aura l'occasion de saluer bien d'autres stars de Hollywood.

Martin Scorsese, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio

Parmi elles: Martin Scorsese, venu présenter son dernier film avec ses acteurs fétiche Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, l'acteur Michael Douglas ("Wall Street", "Basic Instinct") qui recevra une Palme d'or d'honneur, ou le très en vue Pedro Pascal, héros de la série "The Last of Us", qui partage avec Ethan Hawke l'affiche d'une romance gay à la sauce western, court-métrage inclassable signé Pedro Almodovar.

La nouvelle génération n'est pas oubliée: Brie Larson, alias "Captain Marvel", intègre à 33 ans le jury de la Palme d'or, aux côtés de Paul Dano ("Little Miss Sunshine", "The Fabelmans"). Les grands studios ont répondu à l'appel de la Côte d'Azur, plateforme y compris avec la présence d'Apple, qui sortira donc ses films, comme celui de Scorsese, d'abord en salles. Le géant Netflix continue de faire l'impasse car il conteste cette règle, strictement appliquée en compétition.