Le Gault&Millau a recensé cinq adresses tendances à Cannes, à destination des festivaliers

Avec la 76ème édition du Festival du film qui a débuté cette semaine, c'est la foule des grands jours à Cannes. Et pour accueillir tout ce petit monde, 80.000 festivaliers chaque année en moyenne, les restaurateurs et hôteliers cannois sont tous sur le pont.

Et cette année, pour vous y retrouver, le prestigieux guide du Gault&Millau a partagé cinq adresses qui bousculent, selon lui, "la scène gastronomique et culturelle". Cependant, gare à votre porte-monnaie si vous souhaitez tenter l'expérience: les lieux cités sont loin d'être les plus abordables.

Deux hôtels

Côté hôtellerie, le guide recommande le tout juste rénové Mondrian. Si ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, c'est parce qu'il s'agit en effet de l'ex-Grand Hôtel, qui a changé de dénomination à l'issue de sa rénovation. Et c'est notamment suite à cette rénovation que le lieu figure cette année dans les cinq adresses à ne pas rater!

L'autre hôtel de la liste du Gault&Millau n'est autre que l'Hôtel Belle Plage, situé au Square Mistral, derrière le Suquet. C'est son rooftop au 8ème étage qui fait son succès, en plus du design "ultra-contemporain" du lieu qui met "en valeur la façade Art déco d'origine".

Deux plages privées et un lieu hybride

Si le Martinez figure également dans cette liste, ce n'est pas pour le mythique hôtel, mais pour sa plage privée, "La plage du Martinez", qui fait l'événement cette année en accueillant son nouveau chef, Jean Imbert, qui vient de prendre ses fonctions. L'autre plage remarquée par le guide est celle de l'Ondine, mais davantage pour son esthétique, puisque celle-ci a été investie par la marque Vilebrequin.

Enfin, le 5ème lieu attendu par le guide... n'a pas encore ouvert. "Il Baretto da Laura" doit ouvrir très prochainement sur le square Mérimée, face au Palais des Festivals. Il s'agira d'un lieu hybride, proposant de la nourriture italienne sur la pouce, mais aussi "une sélection de vins italiens ou de champagnes servis au verre". Laura Merlo, la patronne, est déjà à la tête du restaurant Da Laura, à proximité de la rue Hoche, en plein centre-ville de Cannes.