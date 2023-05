Un collage féministe pour dénoncer le manque de parité dans l'attribution des palmes d'or au festival de Cannes

Il est écrit noir sur blanc: "76 Palmes d’or, seules deux réalisatrices primées". Dans une rue niçoise, le collage dénonce l’absence de parité dans l’attribution du prestigieux prix au festival de Cannes. Un gouffre qui trahit le manque de représentativité des femmes dans l’industrie cinématographique.

Selon une étude de 2022 de l’Observatoire européen de l’audiovisuel, les femmes représentent moins d’un réalisateur sur quatre en Europe.

Cependant l’absence de parité au sein de la profession ne suffit pas à expliquer le nombre dérisoire de palmes d’or attribuées à des femmes. Le collage dénonce en réalité les affres d’un système patriarcal où le travail des réalisatrices serait moins valorisé que celui de leurs homologues masculins.

Seulement deux femmes récompensées

Il aura fallu attendre 1993 pour que soient récompensés la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion et son film "La leçon de piano". Vingt-huit ans plus tard, en 2021, c’est au tour de la Française Julia Ducournau d’être récompensée pour le subversif "Titane".

Lors de son discours de remerciement elle déclarait: "J’ai beaucoup pensé ce soir à Jane Campion, je me suis beaucoup demandé ce qu’elle avait ressenti à ce moment-là, en étant la première. Et je dois dire qu’en tant que seconde, ce qui me porte, c’est que maintenant j’ai l’impression de faire partie d’un mouvement en marche. Je suis la seconde, donc il y aura une troisième, une quatrième..."

Un record avec six femmes nommées cette année

Le vent semble en effet tourner. Tardivement, certes. Mais cela reste historique: sur les 21 films sélectionnés pour cette 76e édition, six femmes sont en lisse. De plus, la présidence du festival sera assurée par Iris Knobloch, ancienne patronne de Warner Europe. Là aussi, une première.

Côté présidence du jury cependant, elle revient au réalisateur suédois Ruben Östlund. Ce qui laisse stagner à onze, le nombre de femmes ayant occupé ce poste.

Bien que le collage ne soit pas encore été revendiqué, il pourrait s’agir de l’œuvre du collectif niçois de collages féministes. Ce dernier colle très régulièrement ses messages anti patriarcat dans les rues de la ville.