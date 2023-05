La fille de Benjamin Biolay, violemment harcelée sur les réseaux sociaux lors du Festival de Cannes

C'était son premier Festival de Cannes, malheureusement, la fête est gâchée. Anna Biolay, fille de Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni, a fait sa première apparition médiatique cannoise, jeudi dernier.

L'actrice de 20 ans, qui joue dans le film "Rosalie", en compagnie de son père, a été violemment harcelée sur les réseaux sociaux.

Un harcèlement qui est devenu tellement violent que sa tante, Coralie Biolay, a pris sa défense, sur son compte Instagram.

"Depuis 24 longues heures , ma nièce de 20 ans ne cesse de lire des horreurs absolues la concernant. Outre le fait d'être la fille de et de surcroît n’avoir aucun talent et ne pas avoir à travailler (évidemment!) elle lit qu'elle ressemble à un chien, voire à une handicapée sévère… en d'autres termes, qu’elle est grosse et laide et qu’elle n’ a rien à faire dans le paysage cinématographique français", écrit-elle.

"Je suis choquée de voir ce que des mères de famille peuvent écrire sur les réseaux sociaux, à quel point l’aigreur peut entraîner le pire de l’être humain. Vous allez dire que je ne suis pas objective? Sans doute il s’agit d’une des personnes que j'aime le plus dans ma vie, mais je ne peux pas laisser la haine et la violence détruire la confiance et la fierté d'une enfant de 20 ans , c'est tout simplement ignoble (...) J’aimerais simplement que tous ces gens derrière leurs écrans prennent conscience qu'ils tabassent gratuitement des enfants. Vous êtes monstrueux simplement" , conclut la tante de la jeune femme.

Un message qui a fait réagir notamment Sandrine Kiberlain. "Ça me retourne le bide. Anna est passionnée et passionnante. Laissez la faire le beau chemin qu’elle mérite. Honte à vous les jaloux et haineux", a posté l'actrice en commentaire. Ou encore Kerenn Ann qui a également apporté son soutien à la jeune femme: "la plus belle".