"Jeanne du Barry", tournage du film de Catherine Corsini, "Flo"... Les polémiques du Festival de Cannes avant son ouverture

Pas encore ouvert mais déjà des polémiques... C'est un Festival de Cannes qui, pour sa 76e édition, risque de secouer un peu la Croisette. Ou en tout cas, faire parler. Et pas que de cinéma.

Depuis quelques semaines, certains films présentés font l'objet d'accusations diverses, allant du harcèlement, à une reconstitution "infidèle" des réalités. Petit tour d'horizon des polémiques qui émaillent déjà la grand-messe du cinéma.

"Jeanne Du Barry": un tournage compliqué et des acteurs empêtrés dans des affaires

C'est l'un des films parmi les plus attendus sur la Croisette mais si personne n'a encore vu le film, on sait tous désormais que le tournage a été "compliqué". C'est en tout cas ce que l'on comprend à la lecture de plusieurs articles sur le sujet. Entre la réalisatrice éruptive et l'acteur tout aussi doté d'un caractère "hollywoodien", la sauce n'a pas pris. Ainsi, Paris Match raconte un tournage où Johnny Depp n'aurait guère apprécié la direction d'acteurs de Maïwenn, avec des scènes à la limite de l'improvisation. Une différence de travail qui n'a guère plu à l'acteur américain, quelque peu déstabilisé.

"On m'avait précisé que, pour le prévenir qu'on l'attendait pour tourner une scène, je ne pouvais pas aller frapper à la porte de sa loge. Or un jour, je l'ai fait quand même. Et là, il m'a fait comprendre que j'avais commis une intrusion inacceptable et m'a demandé ce que ça me ferait si lui venait cogner à la porte de ma loge. Je lui ai répondu que tout le monde le faisait tout le temps. Parce que c'est ainsi que fonctionne un plateau en France!", a-t-elle raconté à Première.

Une différence "culturelle" dont elle donne un autre exemple: "Johnny est une star, un roi… et un Américain ! rappelle Maïwenn. Il faisait des efforts, même si je voyais que ça lui coûtait. J'ai compris qu'aux États-Unis, les stars ne se font pas vraiment diriger. Elles expliquent au réalisateur comment elles vont jouer la scène et le réalisateur suit le mouvement. Mais en France, le boss, c'est le metteur en scène. Donc, à chaque prise, je tournais évidemment sa proposition, mais je lui demandais aussi d'interpréter la mienne pour avoir le choix au montage. Et là-dessus, il a vraiment joué le jeu". L'un des acteurs résume ainsi ce tournage: "Chaotique mais un passionnant combat de fauves".

Reste qu'en parallèle, tous deux ont un CV qui comporte une case faits divers. L'un pour des accusations d'agressions de la part de son ex-femme, Amber Heard, pour lequel il a gagné son procès et l'autre, pour une agression commise un soir d'hiver à Paris, à l'endroit d'Edwy Plenel, directeur de la rédaction de Mediapart.

Alors, polémique ou pas? Thierry Frémaux s'en défend. "Le film de Maïwenn n’est pas un choix controversé", a-t-il dit. Si "Johnny Depp avait été interdit de travailler, ça aurait été différent. Mais ce n’est pas le cas. Tout dépend de la justice, et Johnny Depp a remporté son procès. Mais le film ne porte pas sur Johnny Depp", assure le patron du Festival à Hollywood Reporter.

"Le Retour" de Catherine Corsini: les accusations de harcèlement et d'irrégularités sur le tournage

Autre réalisatrice, autre polémique. Un temps évoqué puis retiré de la Sélection pour y revenir, "Le Retour" de la réalisatrice Catherine Corsini en sélection officielle a fait beaucoup parler. La raison? Des accusations de harcèlements et d'irrégularités sur le tournage impliquant notamment une scène explicitement sexuelle mais simulée entre mineurs.

Après la mise en cause de cette scène et des soupçons de harcèlement sur le tournage rapportés par Le Parisien et Télérama, le conseil d'administration du festival de Cannes avait "souhaité en savoir plus sur la situation de l'œuvre", avait écrit Le Parisien. Le Festival (16-27 mai) l'a finalement intégré à sa sélection.

Dans un communiqué remerciant le Festival pour la Sélection du Film, la réalisatrice et la productrice du film, Elisabeth Perez ont indiqué que "des mails anonymes et diffamatoires ont été envoyés à toute la profession et à la presse, contribuant à créer une rumeur extraordinairement dommageable pour le film. Il est heureux que le plus grand festival du monde ait pris le temps d'en vérifier minutieusement la véracité". "Il n'y a aucune plainte d'aucune sorte déposée contre Catherine Corsini, ni contre la production du film. La seule irrégularité constatée (...), que nous avons très tôt reconnue, est un manquement administratif, celui d'une scène non déclarée et donc non visée par la Commission des enfants du spectacle", se défendent-elles.

La jeune actrice Esther Gohourou a, dans ce même communiqué indiqué vouloir "mettre fin à cette histoire" en précisant avoir refusé, comme son partenaire de 17 ans, des doublures et un coach d'intimité proposé par la cinéaste. "On savait ce qu'on allait devoir tourner, qu'on ne verrait que les visages et qu'on aurait pas à se toucher en vrai. Et c'est ce qui s'est passé. Certaines personnes ont appelé l'assistante sociale du lycée pour dire des choses qui n'avait rien avoir avec ce qui s'est passé", conclut-elle. "Harold (l'autre jeune comédien) va bien et je vais bien".

"Stoppons là les fantasmes! Les adolescents étaient habillés et la scène est filmée sur les visages. Il n'y avait ni attouchement ni contact inapproprié entre eux deux", ajoutent-elles. L'absence de déclaration de la scène en question a coûté à la réalisatrice une aide financière du Centre national du cinéma.

"Flo" et des navigateurs "écœurés"

Un pavé dans l'Atlantique. Ou presque. Dans une interview accordée à France 3 Régions, le frère de Florence Arthaud a indiqué qu'il n'allait très probablement pas regarder le film considéré comme un "hommage" à sa sœur disparue. Pour lui, ce film n'est qu'une oeuvre "financière" qui risque de "passer à côté de la magie".

Il affirme également que le script, adressé à des navigateurs qui ont bien connu Florence Arthaud lors de différentes courses, les as écœurés. Ceux-ci ont même pensé écrire une lettre pour exprimer leur mécontentement. "Le script a été diffusé par l’entourage de Géraldine et de Poupon, et tout le monde l’a eu. Tous les marins qui l’ont eu sont dégoûtés. Ils adoraient Florence. François Boucher ou Olivier de Kersauson, ils sont dégoûtés. C’est tourné comme un hommage à Florence Arthaud, mais cela n’a rien d’un hommage à Florence, c’était juste financier", dit-il.

A côté de cela, le film avait fait l'objet d'un référé de la fille de la navigatrice, première femme victorieuse de la Route du Rhum en 1990 et décédée en 2015, qui s'inquiétait de l'image que l’œuvre allait donner de sa mère et qui demandait copie du scénario. La justice a rejeté son référé mi-avril.