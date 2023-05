76e Festival de Cannes: dans "Le Ravissement", Hafsia Herzi joue une sage-femme... perturbée par sa grossesse

On la retrouve au cinquième étage d’un immeuble avec vue panoramique sur la Croisette. Il fait gris, mais Hafsia Herzi illumine les lieux en rouge vif. Comme sur l’affiche du Ravissement et dans de nombreuses scènes, où son manteau écarlate tranche avec un Paris bien sombre. La couleur fétiche de la Marseillaise? Même pas.

"Iris [Kaltenbäck, réalisatrice de 34 ans formée à la Femis, ndlr] voulait que Lydia, mon personnage, porte des habits colorés. Je lui ai fait confiance, alors que je n’étais pas certaine au départ. Je croyais que ce manteau allait faire Petit chaperon rouge", s’amuse l’actrice et metteuse en scène, révélée dans La Graine et le Mulet d’Abdellatif Kechiche en 2007.

Solitude

Au début de ce long-métrage, tourné en un peu moins d’un mois, avec un très petit budget, Lydia voit son couple voler en éclats. Passionnée par son travail de sage-femme, elle s’y réfugie jusqu’à l’épuisement. Presque dans le même temps, sa meilleure amie, Salomé (jouée par Nina Meurisse) apprend qu’elle est enceinte. Bonne nouvelle a priori. Sauf que Lydia ne parvient pas à se réjouir.

"Je pense qu’il y a un peu d’envie. Même si on est très proche de quelqu’un, ça peut arriver, c’est humain. Dans son métier, elle voit des gens heureux, elle fait naître des enfants. Tout la ramène à sa solitude. J’ai apprécié le fait que le scénario ne triche pas sur les sentiments. Je n’ai pas voulu juger le personnage", nous assure Hafsia Herzi, de retour à Cannes deux ans après sa venue en tant que réalisatrice pour Bonne mère.

Sujet tabou

Quand Salomé accouche, avec l’aide de Lydia, une nouvelle dynamique s’installe. Ce nouveau-né, elle a beaucoup de mal à l’accueillir.

"Là aussi, cela peut être réel. Mais c’est assez tabou. J’ai un petit garçon de deux ans et demi. Quand j’ai accouché, j’ai demandé aux mamans que je connaissais pourquoi elles ne m’avaient rien dit de ce qui pouvait se passer après la naissance. On ne m’avait pas prévenue que c’était dur, que je n’allais pas dormir... Une de mes amies m’a répondu qu’elle ne voulait pas me faire peur. Moi, j’aurais préféré connaître la vérité."

Engrenage

Toujours plus isolée, Lydia croit trouver une planche de salut en Milos (Alexis Manenti). Un chauffeur de bus peu expansif avec lequel elle couche un soir. "Ils se ressemblent beaucoup. Ils ne sont pas démonstratifs, un peu mélancoliques. Tout passe par les regards, les gestes."

Un jour, elle le croise de nouveau, alors qu’elle porte le bébé de sa copine dans les bras. Elle va inventer une drôle d’histoire, lourde de conséquences.

"Parfois, on ment pour rien dans certaines situations. Lydia met le doigt dans un engrenage. Malgré elle, elle ne peut plus faire machine arrière", explique la comédienne. Impossible de raconter la suite, mais le premier long-métrage d’Iris Kaltenbäch combine vraie patte visuelle et récit étonnant...