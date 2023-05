Et si ce road trip documentaire tourné en Ukraine était le meilleur film du 76e Festival de Cannes...

Très présente lors du Festival de Cannes édition 2022, quelques semaines après le début de l’invasion russe, l’Ukraine est peu mise en avant cette année.

Aucun film sous pavillon bleu et jaune, un court hommage par Catherine Deneuve lors de la cérémonie d’ouverture, le Fonds de solidarité européen pour les films ukrainiens du CNC, une femme couverte de faux sang sur le tapis rouge, et puis c’est tout.

Le signe d’une lassitude? “Tout le monde, y compris en dehors de l’Ukraine, est épuisé par cette guerre”, résume simplement le réalisateur polonais Maciek Hamela, dont le magnifique documentaire, In the Rearview, suit l’exil de réfugiés en mars et avril 2022.

Avec une idée aussi basique que brillante: une caméra grand angle est pointée vers ces familles en fuite, qui ne tardent pas à se confier et dévoiler des histoires uniques.

Mission humanitaire poignante (le réalisateur, seul chauffeur de cette voiture de sauvetage, avait commencé à évacuer des Ukrainiens avant de débuter son film), reportage sans commentaire, témoignage brut anti-propagande…

Par la grâce de son dispositif, Maciel Hamela crée sans le vouloir une sorte de road trip tragique à la cinématographie évidente, qu’aide ce confinement d’une auto lancée à toute allure sur les routes défoncées du pays.

“Lors du montage, nous écoutions le musique du film Drive”, nous confie-t-il.

Anecdotes déchirantes

Photo du film "In the Rearview", du réalisateur polonais Maciek Hamela. Photo DR.

Au milieu des moments de silence ou des banalités émouvantes sur tel animal laissé derrière ou telle bombe tombée chez les voisins, des anecdotes déchirantes. Comme quand cette pré-adolescente raconte à son amie qu’un soldat russe a violé sa copine et qu’elle-même a failli mourir.

Lorsque cette mère de famille évoque un cimetière creusé à la hâte dans la cour intérieure d’un immeuble. Ou quand cette enfant de cinq ans, en train de jouer innocemment avec une peluche, estime que si une bombe touche la voiture, “on mourra et puis c’est tout”.

“Nous avons fait un long travail d’édition, la première version du film durait 3 heures”, explique Maciek Hamela, qui avoue que les réfugiés étaient plus ou moins réticents à se confier, selon leur région d’origine.

“Les gens du Donbass, qui vivent sous l’occupation depuis plusieurs années, prenaient en photo ma plaque d’immatriculation, certains pensaient que j’allais les kidnapper…”

Une fois rassurées, ces familles, dont certaines n’ont aucune idée de la destination à indiquer à leur chauffeur-cinéaste-ange gardien, entament des conversations qui valent mieux que ce qu’on a lu sur leur pays en quinze mois.

“Comme je suis un étranger pour eux, ils avaient l’impression que je ne savais rien de ce qui se passe en Ukraine, et avaient besoin de me raconter ce qui s’y déroule depuis 2014”, explique le réalisateur.

Dans le Donbass, certains, nourris de propagande russe à longueur de journée, pensaient que le monde n’était même pas au courant de la guerre.

à lire aussi Wes Anderson présente son nouveau film ce mardi à Cannes: 5 raisons qui expliquent pourquoi tout le monde l'aime

Un distributeur français trouvé en moins d’une semaine à Cannes

Photo du film "In the Rearview", du réalisateur polonais Maciek Hamela. Photo DR.

“Je n’ai pas fait ce film pour moi mais pour eux, pour ne pas qu’on oublie que la guerre a toujours lieu en ce moment même”, ajoute-t-il.

Après un premier festival en Pologne et celui de Cannes, In the Rearview a déjà trouvé un distributeur français en moins d’une semaine de quinzaine.

Cette pépite documentaire va donc continuer sa route dans notre pays, terre d’accueil de certains des réfugiés présents dans la voiture.

La patiente congolaise blessée par balle que recueille Maciel dans son van (la plus belle scène du film) a ainsi atterri à Caen. Remise de ses blessures et présente au Festival de Cannes, elle a pu monter les marches avec le réalisateur.

Pendant tout le film et lorsque Maciek Hamela nous raconte cette anecdote, on pense au proverbe juif “Celui qui sauve une vie sauve l'humanité entière”. Il sied parfaitement à cet extraordinaire documentaire.